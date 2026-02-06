書店に行けば「マーケティング」に関する難解な理論書が並んでいます。しかし、横文字やフレームワークを暗記して、実際にビジネスを成功させた人はどれだけいるでしょうか。「本は1冊も読み切れなかった」と語る経営者がいます。最終学歴は高卒、3度の起業失敗。それでも、データや業界の常識に頼らず、顧客と向き合い続けていくと……。本記事では、⻆谷建耀知氏の著書『誰でもできる！ 結果に繋がる超・マーケティング思考 すべての答えは個客の中にある』（アスコム）より、同氏が4度目の起業で辿り着いたマーケティング思考を紹介します。

あの強烈なCMの前に…

あなたは「わかさ生活」という会社をご存じでしょうか？ わたしが36歳のころ、4度目の起業で1人で立ち上げた会社です。

ご存じの方は、「わかさ生活」と聞くとマスコットキャラクターの「ブルブルくん」が独特のリズミカルでアップテンポな音楽に合わせて踊っているCMのことを思い浮かべるのではないでしょうか。もしくは、「ドラゴンボール」の悟空の声で「わかさ生活ッ！」と脳内再生されるでしょうか。それとも、X（旧・Twitter）か、YouTubeでの動画でしょうか。

あなた今、心の中でこう思っていませんか？ 「CMのおかげで知名度があるんだな」「SNSでうまくやってるから、認知度があるんだな」「広告、CMにお金かけたから成功してるんだろうな」

否定はしません。ですが、あのCMをスタートしたのは創業から8年目のことでした。その時、既に売上113億円、個客数100万人の会社になっていました。有名マスコットキャラクター、TVCM、SNSなどを使わず、会社がそこまで成長し、現在も会社が続いているのは、すべて「個客」の皆さんのおかげです。

この成長の中で、強いて「わたしがしたこと」と言うならば、顧客データや業界の常識、前例主義や競合他社、お金やコストパフォーマンスに惑わされず「個客に向き合い続けた」ことです。個客に向き合い続けたことで1年目の2億円から7年目の113億円に、そして8年目の「ブルブルくんの誕生、TVCMでの認知拡大」へと繋がったのです。わかさ生活の創業から現在に至るまでにやってきた事は、そのほとんどが「通販業界の常識」や「多くの人が選ぶ方法」とは違うものでした。

そして、それは「特別な才能」のおかげではありません。人それぞれ、経験も才能も違いますが「考え方の軸」さえブレなければ、再現性が生まれます。

創業者の“ドン底経験”

わたしが創業1年目から2億円超えの売上を記録できたのは、その前に約18年間「接客販売」と3度の起業、2度の倒産の経験があったからです。その「接客販売のノウハウ」と「通販の特性」の掛け合わせが、わかさ生活がここまで多くのお客さんに愛してもらえるようになった秘訣です。

わたしは「社長です」といって表に出るタイプではなく、普段は仕事中もユニクロの服を着ている普通のおじさんです。社長ということがバレると「すごいですね！」、「会社、知っています！」など褒めていただくこともあるのですが、そこまで大層なものではありません。

兵庫の田舎で生まれ、小学生になる前に両親が離婚し、祖母と生活保護を受ける貧乏暮らし。高校卒業後、100万円の借金があるのに就職がまったくできず、30社以上は落ち続け、なんとか入れた会社では、まったく仕事ができず2ヵ月で辞めてしまいました。

しかし幸運なことに、次に入った会社で「あるきっかけ」から仕事がうまくいくようになり、記録的な成績で売上No．1の常連になれました。そして4度目の起業で、100億円企業をつくれました。

会社のすべては「マーケティング」で決まる

18歳、借金100万円。仕事もまったくできなかったドン底の状態から、なぜここまでこられたのか。それは、徹底的に「どうやったら、人はこれを欲しがってくれるのか？」を考えてきたからだと思います。今のビジネスの言葉でいうと「マーケティング」です。わたしが会社をここまで成長させられたのは「マーケティング」のことを考え続けてきたからです。

お金を稼ぐ、ビジネスを成功させるために根本的に必要なのは

1．お客さんが「欲しい」と思ってくれる気持ち

2．満足してくれる商品、サービス

3．買い続けてくれる環境

を生み出すためにはどうするか、と考え続け、実行し続けることです。すべては「マーケティング」で決まる。これまで40年以上も経営をしてきて辿り着いた結論です。

本ではマーケティングを学べない

近年、多くの人が「マーケティング」という言葉を使うようになりました。Amazonで「マーケティング」と調べれば、難しそうな本がたくさん出ています。書店で「マーケティング」の棚に行くと、大量の本が並んでいます。

何冊か読もうとしましたが、内容が難しく1冊も読み切ることができませんでした。あのような横文字や数字、理論がたくさんの本を読んで「マーケティングができるようになって売上が上がった、仕事がうまくいった」という人は何人いるのでしょうか。

わたしは高卒ですし、経営やマーケティングのことを勉強したことはありません。ただ、18歳のころから自分で考え続け、成功と失敗を体験し、それを何回も何回も繰り返し、個客数360万人以上、年間売上100億円、累計3000億円を超えるところまで辿り着けた「わたしなりのリアルなマーケティング」があります。

本質的な「マーケティング思考」が身に付くと、これまで見ていた景色が変わっていくでしょう。世の中に、仕事の中に、「ワクワクするもの」が溢れていくはずです。

⻆谷 建耀知

株式会社わかさ生活

代表取締役社長

