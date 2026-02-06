食楽web

新宿駅西口から徒歩約20分。東京都庁を横目に新宿中央公園を抜けた先に、『THE KNOT TOKYO Shinjuku』というホテルがあります。

『THE KNOT TOKYO Shinjuku』外観

2018年開業。街並みに自然と調和する肩肘張らないおしゃれさが魅力のアートホテルです。メインエントランスの隣にはベーカリーがあり、館内に一歩入るとオールデイダイニングが広がります。

オールデイダイニングは心地の良い空間

宿泊者以外もふらりと立ち寄れる開放感は、ホテルが掲げる“多様性”の思想を体現するもの。アートが点在する空間で、思い思いの時間を過ごせるのが魅力です。

※パフェは取材当時のもの。現在は内容が異なる場合があります。

今回のお目当ては、1階の『MORETHAN TAPAS LOUNGE』の期間限定のパフェ。少し落とした照明に包まれた店内から公園の緑を眺めながら味わうスイーツは格別でした。落ち着いた空間の中、穏やかな時間が流れます。

和牛バーガーは、カットしてシェアしていただきました。粗挽き和牛のごろっとした食感が楽しく、一口頬張るたびに “できたて”の幸福感を体感できます。素材の良さと丁寧な仕事が伝わる一皿ですよ。

近くに立ち寄った際は、カフェだけの利用もOK。気取らないのに目の行き届いたサービスも印象的で、すっかりお気に入りのホテルの一つです。アートホテルならではの新しい発見を、気軽に楽しんでみてくださいね。

併設のベーカリーもおすすめです！

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

THE KNOT TOKYO Shinjuku

住：〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-31-1

TEL：03-3375-6511

https://hotel-the-knot.jp/tokyoshinjuku/