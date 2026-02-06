〈「良心的な製品から、いわゆるぼったくりに近いものまで乱立している」そんななかでの“最高のモデル”…！ プロが教える“本当に疲れないインソール”の選び方〉から続く

「すぐに履けなくなるから」と、子供靴を安易に選んではいけない。 特に危険なのが、学校指定で長年使われている「バレエシューズ型の上履き」だ。足を固定できず、ペラペラの底は、子供の足の成長を阻害し、将来的なトラブルの原因にもなり得てしまう。では、愛すべき子供のためにどんな靴を履かせればいいのか？

【画像】靴選びの専門家「プロシューズアドバイザー」がインソール初心者におすすめする商品がコチラ！

プロシューズアドバイザーとして活躍する佐藤靖青氏の『予約の取れないシューフィッターが教える正しい靴の選びかた』（扶桑社新書）の一部を抜粋して紹介する。

子供に上履きを履かせてはいけない

子供用の靴はこの10年間ですさまじい進化を遂げています。スポーツ医学とAIの発展で、どこでどう曲がって、どう動けば足の発達をさまたげないのか分析されているので、履いてはいけない子供靴はかなり減ってきました。

ここでいう「履いてはいけないダメな子供靴」とは、足の動きを阻害して、成長をさまたげ、ケガのもとになる靴と定義しています。昭和生まれの私が子供のころは、そんな靴があふれていました。

そのあしき代表例が、スクールシューズ、いわゆる上履き用のバレエシューズです。小学生のころから、扁平足、開帳足で、長い間ウオノメに悩まされ、その原因が靴だったことを知ったのは大人になってからです。今、これを読んでいるあなたの足のトラブルも、子供のころに履いた靴が原因だった可能性もあると思います。



©AFLO

なぜバレエシューズが上履きとして今なお流通しているかといえば、学校と業者がつるんだいわば「学校ビジネス」の一環だからです。

この手の上履きは、まず、足をきちんと固定できません。紐やベルトで調節ができず、また、デザインの特性上、長さも幅も必ずどちらかがゆるくなります。足が靴のなかで遊ぶので、足の裏の摩擦が激しくなりマメができます。

それをかばうために、おかしな歩きかたのクセがつきやすくなります。フィットさせたくても中敷きが抜けず、構造的にもどこでも曲がってしまうのでネンザの原因にもなります。

さらに日常的に履くのでネンザがクセになり、スポーツでも日常でも、最悪の場合は大人になってもケガを引きずる方が少なくありません。実際に私もそうです。

学校側は「脱ぎ履きがしやすいように」や「できるだけ公平に安価なものを」と考えているのかもしれませんが、時代錯誤もはなはだしい。もし、子供の足に不調があるようであれば、整形外科でネンザの診断書をもらって、別の靴を履かせましょう。靴ずれが激しいなら皮膚科で診断書をもらってください。診断書を見せて「NO」という学校は、令和にはありません。

診断書がなくても、子供に合っていないことを主張すれば、学校側が折れるケースはよくあります。これはクレームではなく正当な要望であり、悪質なのはただ慣例に従っているだけの学校側の体制なので胸を張って堂々と主張しましょう。

足が固定できない子供靴は絶対にNG

バレエシューズのように、足を固定できない靴は害だと考えてください。

外履きの靴では、まず筆頭に挙がるのがサンダルです。ベルトで固定できるのでは？ と思われた方、まず、子供と大人ではそもそもの運動量が違います。ベルト一本で足を固定することは大人ですら困難です。子供の足の成長は、男女ともに中学生まで続くので、成長過程にある足にサンダルはダメージを与えます。サンダルの足元は思いのほか不安定で子供の運動量にはついていけないので、かなりの確率で脱げてケガをしたり、なにかに巻き込まれたりする事故に直結します。

あくまでよそ行きで短時間使用するぶんにはアリですが、脱着がラクだからといって日常的に履かせるのは危険です。ビーチサンダルも今の時代はNGだと思ってください。砂浜限定ならありですが、アスファルトは危険です。

底が曲がらない子供靴も危険

また、子供の成長や健康には配慮されていない靴があります。それは、底が曲がるべきところで曲がらない靴です。一見、厚底のゴムが弾んで動きやすそうに見えても、大人が力を入れても底が曲がらないような靴があります。上履きのように、どこでも曲がる靴も問題なのですが、逆もまたしかりで、曲がるところで曲がらない靴も危険です。

具体的には、指が並んでいる列の手前のライン、専門用語ではフレックスポイントと呼びますが、ここが曲がるべきラインです。

裸足をイメージするとわかりやすいでしょう。靴もそこで曲がらなければどんなメーカーでもアウトです。子供が確実にケガをします。店に行って実物を手にし、（1）インソールが外せるかどうか、（2）フレックスポイントで曲がるか、の2点は必ずチェックしてください。

どうしてもネットで買わざるを得ない場合は、大人の靴をそっくり縮小したものは避けましょう。メーカーは、とにかく見た目さえ似ていれば売れるという販売戦略なので、ほぼアウトです。

もう一つ、平成から販売が続く底が光る靴。シンプルに子供が楽しめるのでよく売れていますが、これも底を光らせるための構造上、まず曲がりません。目立つので街中でよく見かけますが、同じくらいこける風景も目にします。底が曲がらないということは、歩いている最中に足を突然つかまれるようなものなので、物理的にこけてしまいます。電車の乗降時などに見かけるとこちらまでヒヤッとします。

樹脂系のつっかけ靴を履いてはいけない

最後に、樹脂系のサンダルやつっかけ靴もNGです。エスカレーターでは、「樹脂製の靴などは巻き込まれるおそれがあるので」とエンドレスに警告を発しています。私も百貨店に勤務していたときは、エスカレーターの事故に幾度か遭遇しましたが、実は大人でも容易に巻き込まれます。

実際、ニュースにならないだけで毎年かなりの事故が発生しているはずです。だからいまだに、アナウンスがなくならないのでしょう。足を大ケガするだけでなく、エスカレーターやエレベーターの賠償問題にもつながりかねないので、本当に考えものです。

樹脂系サンダルやつっかけ靴はそもそも足の形はしているものの、実はまったく足を固定できず、大人ですらきちんと歩くことは困難です。もともとボートの上や医療現場などで「すぐ履けて洗えて、立っていても疲れない」というコンセプトに基づいた設計なので、外履きとして歩いたり走ったりしてはいけません。

上履きにも外履きにも「イフミー」がお勧め

では、外履きでは何を履かせればいいのか？ 水遊びシューズという靴をご存じでしょうか。私の子供には小学校の低学年までは、上履きにも外履きにもこの「水遊びシューズ」を履かせていました。なかでも早稲田大学スポーツ科学学術院と産学協同でつくられている「イフミー」がお勧め。

一流ブランドと比較しても比較的安価で、どのモデルもつくりにまったく手抜きがなく、水遊びシューズなのでしっかり底にも穴が開いていて、水も汗も抜け、靴自体の設計も押さえるべきところを完全に押さえています。

子供はむやみに靴を汚すので、洗濯機で洗って翌日には乾いているので本当に助かりました。サンダルに比べるとはるかに安全で脱着もしやすい・させやすいので、子供が自分で履くこともでき、親も慣れれば子供を押さえながら片手で履かせることができます。

子供はなにかと暴れるので、サンダルは意外に汗でグリップして履かせづらく、勢いで吹っ飛んでしまうこともあり危険です。しかし、水遊びシューズならすんなり履かせられるので、親もストレスが減るでしょう。イフミーに限らず「水遊びシューズ」は今では、どこのメーカーもしっかり設計されているのでお勧めです。

子供靴のサイズ選びのコツとは？

次に靴選びでサイズを合わせるときのコツですが、大人同様に中敷きで合わせます。水遊びシューズに限らず、今の子供靴の半数以上は中敷きが抜けるようになっているので、中敷きを抜いてその上にカカトの端と中敷きのカカトの端を合わせ、つま先に1cm分くらいの余裕を目視で確認して購入するのが確実です。

中敷きが抜けるのに、靴の外側から指でつま先をぎゅうぎゅう押してサイズを確認する店員もいますが、これは無知と言わざるを得ません。そのような店で靴を買うことはやめましょう。サイズ選びはとにもかくにも目視が一番ですが、なかにはナイキなど頑なに中敷きが抜けないブランドもあります。このような靴は諦めて買わないほうがいいと思います。しっかりしたサイズ選びができない時点で、子供の足のことを考えていないと判断してください。

私の子供には思春期になるまでは、ニューバランス、アシックス、ミズノ、イフミーを中心に選んでいました。子供靴は大人用と同じくらいコストがかかります。小さいからといって極端に材料費が安くなるわけではなく、逆にサイズが小さいぶんつくりづらくなるため手間がかかり、儲からない。

先述したメーカーは、ほとんどボランティアで子供のための靴をつくっているようなものです。生産コストを知っている身からすると本当に頭が下がります。しかし、皮肉なことに子供の足のことを考えていない子供靴はつくるのが簡単なのでメーカーにとって大きな利益になります。危険な靴は今後も販売され続けるので、くれぐれもご注意ください。

（佐藤 靖青／Webオリジナル（外部転載））