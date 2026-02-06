「超緊急事態だ」激震！韓国サッカー界にもたらされた“悲報”に騒然「懸念が現実になってしまった」
韓国サッカー界に悲報がもたらされた。
かつてアビスパ福岡でもプレーした韓国代表MFウォン・ドゥジェ（ホール・ファカン）が今季絶望の怪我を負ったのだ。
韓国メディア『OSEN』は「ホン・ミョンボ監督がため息...韓国サッカー界にまたしても悲報。ウォン・ドゥジェが今シーズン絶望。ワールドカップ出場危ぶまれる。肩の手術で、リハビリに５か月間は必要な見込みだ」と報じた。
「ホール・ファッカンは４日、公式チャンネルを通じて『韓国人選手のウォン・ドゥジェが最近の試合で肩を負傷した。近日中に手術を受ける予定だ。全治４〜５か月程度と見込まれる。ウォン・ドゥジェの早期回復を祈っている』と発表した」
同メディアは「現状の予想通りであれば、事実上今シーズンは出場できないことになる。復帰は早くても６月か７月になる見込みだ」と伝え、北中込米ワールドカップ出場に懸念を示した。
「最大の問題は、彼にとって初のワールドカップ出場という夢が破られる危機に瀕していることだ。北中米ワールドカップは６月中旬に開幕する。長期にわたるリハビリ期間と試合出場可能なコンディションへの回復の必要性を考えると、間に合うかどうかは微妙だ。たとえワールドカップ開幕に間に合うとしても、万全の状態ではないだろう」
そして、ウォン・ドゥジェは、前十字靭帯断裂でワールドカップ出場を逃したパク・ヨンウの代役として期待されていた」と続けた。
「しかし、予期せぬ怪我に見舞われ、彼の夢が再び砕かれる可能性が高まった。今は怪我からの回復に集中しなければならない。しかし、他の選手たちとは異なり、ホン・ミョンボ監督に好印象を与えられなくなったことは、間違いなくマイナス要因となるだろう」
また、『スターニュース』は「ホン・ミョンボ監督のチームで、今シーズン絶望なのはすでに２人目、MF陣は超緊急事態だ」と報じた。
「近いうちに手術を受ける予定だが、回復には４〜５か月かかる。予想より早く回復しても、試合感覚などを再び引き上げるのに必要な時間などを考慮すれば、事実上シーズンアウトだ。来る６月の北中米ワールドカップ出場も絶望的となった」
「韓国は客観的な戦力上、ワールドカップの舞台では守備に重きを置くしかない。中盤の守備で重要な役割を果たさなければならない選手たちが相次いで倒れた状況がさらに難しくさせている。ワールドカップを控えて主軸選手たちの負傷の可能性を警戒していたホン・ミョンボ監督としては懸念が現実になってしまった状況に悩みがさらに深まるしかない」
ワールドカップ出場が絶望的なパク・ヨンウに続くボランチ大怪我に頭を抱えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
