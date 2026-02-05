俳優「伊藤英明」が明かした愛車とは

2026年1月17日に放送されたロケバラエティ番組「ごぶごぶ（関西ローカル）」に、俳優の伊藤英明さんが出演しました。

今回の放送では、MCを務めるお笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功さんとともに、大阪のグルメを巡りつつ、ドライブ企画も展開されました。

【画像】超カッコイイ！ 「伊藤英明」×「”高級”スポーツカー」を画像で見る！

そのなかで伊藤さんの愛車について触れられる場面がありました。伊藤さんはどのようなクルマに乗っているのでしょうか。

番組では、好きなものの話題からクルマの話に移り、伊藤さんが「クルマ好きですね」「アメ車が好き」と語る場面がありました。

ここで、伊藤さんの愛車としてフォードの1967年式「マスタング GT500」の写真が紹介され、クラシックなアメ車を所有していることが明かされました。

マスタングは1964年に初代モデルが登場し、アメリカを代表するスポーツカーとして長く親しまれてきました。

なかでも伊藤さんが所有する1967年式マスタングGT500は、当時のマスタングの中でも高性能モデルとして位置づけられた一台。

開発を手がけたのは、元レーサーのキャロル・シェルビー氏が1950年代に創業したシェルビー・アメリカンで、1960年代にはフォードと協力して「フォードGT」を生み出したことでも知られています。

搭載されるエンジンは大排気量のV8で、「ポリス・インターセプター」系とされる仕様をベースにしたタイプが用いられていました。現在ではクラシックマッスルカーとして人気が高く、希少性の面でも注目される存在です。

番組内で映された伊藤さんの車両は、GT500らしいロングノーズのシルエットと専用フロントマスクが特徴でした。

長いボンネットとコンパクトなリアが力強さを演出し、グリル中央にはフォグランプを配置。ボンネットのエアインテークや中央のブラックストライプ、やわらかいベージュ系のボディカラーが組み合わさった外観が確認できました。

番組ではその後、伊藤さんと浜田さんが街を歩き、アウディ梅田を訪れる流れに移ります。

最新のBEV（電気自動車）「A6 Sportback e-tron performance」が紹介され、伊藤さんが運転し、浜田さんが助手席に座るドライブシーンも放送されました。

浜田さんが「いいねえ、久しぶりやなあ、ゲストとクルマで」と話す場面もあり、2人は目的地へ向かうドライブシーンへと進んでいきました。

※ ※ ※

伊藤さんのクルマ好きとしての一面が紹介された今回の放送では、愛車の存在があらためて注目されました。今後の出演やエピソードにも関心が集まりそうです。