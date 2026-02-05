Photo: ヤマダユウス型

買い切り型クラウドストレージpCloudが50%以上割引のバレンタイン価格になるセール、2026年2月5日から2月17日まで開催中！

「一生自分のモノ」という安心感よ！

写真に動画、音楽に書類ファイル。僕達はあらゆるデータに囲まれて生活していますが、それらのデータはどこに保管されているのでしょう？

そう、ストレージです。

手元の端末だと内蔵ストレージの容量って、PCなら1TBや2TB、スマホなら256GBとか512GBあたりか。「ストレージが足りなくて古いデータを泣く泣く消去した」「新しいアプリをインストールしたいけど、ストレージ容量が足りなくて…」といった苦い思いをした経験がある人も多いハズ。

そこで、クラウドで提供されているストレージサービスを使うのは、ひとつの解決策でしょう。でも、クラウドストレージサービスの多くは月額課金が必要で、使っているうちに消費されていく空き容量を見るにつけ、「このプランで足りるのかな？」と不安になることも少なくありません。

そのお悩みを解決するクラウドストレージサービスが、「pCloud」です。最大の特徴は、クラウドストレージでありながら買い切りプランがあるということ。つまり、一度支払ってしまえば、あとは月額利用料ナシでずーっと使えるのです！

さらに2026年2月5日から2月17日までの期間、この「pCloud」を50％以上もお得なバレンタイン価格で購入できるセールが実施中です。セールの詳細は記事末尾に記載しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

「pCloud」のどこがスゴい？

先述した通り、「pCloud」の特徴はサブスク不要の買い切りプランが用意されていること。一度支払いをすれば、あとはずーっと使い続けられるんです。まずはセールを抜きにした場合の通常価格をご覧ください。

Premium 500 GB（買い切りプラン）…一括払い 299ドル Premium Plus 2 TB（買い切りプラン）…一括払い 599ドル Ultra 10 TB（買い切りプラン）…一括払い 1890ドル ※すべて一度の支払いで、生涯利用可能

また、「pCloud」はセキュリティ大国スイス発のサービスで、2023年3月には日本でもクラウドサービスの安全性を評価する認定制度「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の認定を受けています。つまりセキュリティも高く安心して使えるサービスというわけです。

一度の支払いだけで、高セキュリティのクラウドストレージをずっと使い続けられる。

これが「pCloud」の、シンプルかつ圧倒的な魅力です。写真や動画のバックアップに困っている人にとって、これほど頼りになるサービスはないでしょう。

新機能「写真」と「思い出」が実装！

そんな「pCloud」、最近では新機能が2つ実装されました。それぞれ簡単に紹介していきましょう。

ひとつめは「写真（Photos）」。これは、クラウドに保存した写真を編集（レタッチやリサイズ）できる機能です。これにより、「pCloud」のストレージは単なるデータの保管場所ではなく、簡易な編集もできる写真管理ツールへとアップデートされたのです。

実際に、自分のストレージに保存されている写真を編集してみましょう。

自分のpCloudのストレージから写真を選択し、右上のスライダーのようなアイコンをクリック。

トリミング、フィルタ、調整の3つの項目が用意されています。トリミング操作ではピクセル数も指定できるので、「横1,280pxにしたい」といった細かな指定も可能。リサイズすることで保存容量の削減にもつながりますね。

フィルタは9種類。白黒にできるデュオトーンは使いやすくカッコいい。

調整では細かな編集が可能で、明るさやシャドウを持ち上げる程度ならばpCloudだけで充分。編集した写真は上書き保存するか、別ファイルとして新規保存するかを選択できます。

次はもうひとつの新機能「思い出」を使ってみましょう。こちらはアプリ版の「pCloud」で利用可能です。

アプリ下部に「写真」というタブがあるので、ここをタップ。すると一番上に「思い出をすべて見る」というバナーが表示されます。このバナーをタップすると、過去に撮影した写真を日付単位で振り返ることが可能です。

カレンダーから日付を指定すれば、ピンポイントで特定の期間を振り返ることも。これが「思い出」機能で、いわばその日の簡易的なアルバムをクラウドストレージが自動で作ってくれるイメージですね。

ここまでの新機能をまとめると、明るさの調整やリサイズによるデータ削減など、写真編集やストレージの整理に便利な機能が「写真」。

そして、これまではファイルの一覧としてしか見ることができなかった昔の写真をアルバムのように振り返れるようにした機能が「思い出」です。

例えば「思い出」では、旅行に行った日付を指定するだけで、その旅行に関連した写真だけを抽出・整理するといった使い方ができます。従来であればわざわざフォルダを作って地道に分類していましたからねぇ。

整理していて気になる写真は「写真」機能のレタッチを使ってその場で補正すれば、「pCloud」をストレージ以上のアプリとして活用できるはずです。

さらに機能的になった、一生モノの写真保管庫

「pCloud」のアプリを使えば、スマホで撮影した写真を自動でアップロードすることも可能です。これを設定しておけば機種変更などでスマホが変わっても、今まで撮影した写真はしっかりとクラウドに残ってくれます。

一方でPCのブラウザから操作する場合は、フォルダ単位での管理が便利。ドラッグ＆ドロップでまとめて写真をアップロードできるので、外付けHDDに溜め込んだ写真をまとめてクラウドに引っ越しさせる、なんてことも簡単ですよ。

サブスク不要という買い切りならではの「使いやすさ」に加えて、写真編集やギャラリーといった「便利さ」も兼ね備えた「pCloud」。新たな機能によってデータを置くだけではない新たな価値を備えた、新時代のクラウドストレージとして覚醒しました。

セールでお得に購入できるチャンス！

冒頭にも触れましたが、現在「pCloud」は、お得なセールを実施中です。セール期間はバレンタインデー前後の2026年2月5日から2月17日まで。

バレンタイン価格は50％以上のディスカウントと、かな〜りお安くなっているので、この機会に買い切り型クラウドストレージを試してみるもヨシ。また、複数のプランを購入してストレージ容量を増やすこともできますよ！

pCloud バレンタインデー セール 2026 プロモーション期間： 2026年2月5日〜2月17日 プロモーションページ： https://landing.pcloud.com/ja/ValentinesDay2026 プロモーション価格： 1TB 買い切りプラン＝ バレンタイン価格 199 USD（通常価格 435 USD／54％OFF） 2TB 買い切りプラン＝ バレンタイン価格 279 USD（通常価格 599 USD／53％OFF） 10TB 買い切りプラン＝ バレンタイン価格 799 USD（通常価格 1890 USD／58％OFF）

