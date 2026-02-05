フィギュアスケート女子でトリノ五輪金メダリストの荒川静香さんが４日（日本時間５日）、自身のＸに新規投稿。歓喜の舞台となったトリノを２０年ぶりに訪問したことを明かした。

「Ｔｏｒｉｎｏ２００６→２０２６♪」と記し、サインしたボードを指さす２枚の写真を投稿した荒川さん。一つは２００６年、トリノ五輪で金メダルを獲得した際の記念ショット。そしてもう一枚は２０年後の今年、同じようにボードのサインを指さして穏やかな笑みを浮かべている。

まるで２０年の月日がなかったかのような美貌ショットに「変わってない、むしろ今の方がお美しい〜！」「２０年前とあまりお姿変わりなく」「あはははは！まったく年をとってないじゃありませんか！？」とファンも驚きのコメントだ。

トリノ五輪当時、五輪フィギュアでアジア選手の優勝は史上初の快挙だった。「イナバウアー」は代名詞となり、日本でも大流行。同五輪では日本勢が大不振でメダルゼロとあえいでいた中、荒川さんの快挙に列島も大いに沸いた。

荒川さんは今大会も日本テレビ系番組のスペシャルキャスターに就任。現地から五輪の雰囲気を視聴者に届ける。