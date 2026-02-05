この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

つわりで食事が辛い妊婦さんへ「実はコレだけでOK」12人産んだ助産師が教える栄養満点レシピ

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「これだけ食べときゃOK 妊娠中の食事」と題した動画を公開。12人の子どもを育てる助産師HISAKOさんが、つわりなどで思うように食事ができない妊婦に向けた、簡単かつ栄養満点な食事術を解説した。



動画は、初めての妊娠で不安を抱える視聴者からの「つわりや体のだるさで栄養満点の食事が作れない。菓子パンやゼリーばかりで赤ちゃんの栄養が心配」という相談から始まる。これに対しHISAKOさんは、ネットやSNSで見かけるキラキラした妊婦向けのレシピは「現実的ではない」と共感を示した。



その上でHISAKOさんが提案するのが、「鍋」や「スープ」を中心とした食事だ。つわりがある時期でも、無理に栄養満点の食事を作る必要はなく、食べられるものを食べれば良いとしつつ、体調が良い時には栄養豊富なスープを大量に作っておくことを推奨している。



具体的なレシピとして、和風だしに醤油・みりん・味噌で味付けした「ちゃんこ鍋風スープ」、トマトジュースや野菜ジュースをベースにした「ミネストローネ風スープ」、中華だしにごま油を効かせた「中華風スープ」など、飽きさせないための3つのバリエーションを紹介。肉や魚、野菜、豆類など様々な食材を入れることで、手軽に栄養バランスが整うと説明した。さらに、カロリーが気になる場合は、肉をささみに変えたり、糸こんにゃくを麺のように使ったりする工夫も紹介された。



HISAKOさんは、このスープ術について「産後ほんまヘロヘロでご飯なんかロクに作れません」と語り、妊娠中だけでなく産後の食事としても非常に有効だと強調。見た目の華やかさよりも「機能性重視」であることが、多忙な産前産後の時期を乗り切るコツだと締めくくった。