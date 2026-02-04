2月3日、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の2時間スペシャルが放送され、2025年1月に降板した中居正広の後継者として、timeleszの松島聡が登場した。

「昨年の降板以前は、24年に渡り中居さんと笑福亭鶴瓶さんがメインMCを担当していました。中居さんの降板以来、鶴瓶さんの単独MCとなっていましたが、今後は松島さんとタッグを組むことになります。2時間特番の後半に、大きなテロップとともに“新レギュラー”として登場した松島さんを《今までは僕ひとりでやってたんで、なんやどんよりしてたんですけど。聡が来たら華がある》と大歓迎した鶴瓶さん。28歳の新風が番組の空気を変えていました」（芸能記者）

松島は2011年、旧ジャニーズ事務所に13歳で入所。同年9月29日、Sexy Zoneの結成メンバーとなり、デビューを果たした。2018年には突発性パニック障害の療養のため活動を休止したが、2020年8月に活動を再開。2024年4月1日にグループ名がtimeleszとなり、新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』を開催。現在は8人組グループとなっている。

「バラエティでは『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ）に不定期出演していましたが、完全なレギュラーで出演するのは初。前任の中居さんとは縁があります。2014年からSexy Zoneが「Sexy 松（Show）」と「Sexy Boyz」に分割していた時期があり、3人体制、2人体制とファンも混乱する状態だったのを《Sexy Zoneは5人の方がいいと思う》と当時の社長であるジャニー喜多川氏を説得したのが中居さん。松島さんは、あの時の恩義を返す形になりました」（前出・記者）

松島の初登場に、ファンは大歓喜。

《新レギュラーの松島聡さんは、物腰が柔らかで表情も豊かで、鶴瓶さんといいコンビになりそうですね》

《松島聡ちゃん、ワイプでも表情コロコロ変わって可愛いし、一緒に考えてくれてるのよきっと》

と絶賛する声がSNSに投稿されている。

「人気番組ですから、フレッシュなメンバーが入ったこともあり、しばらくは番組も続くでしょう。松島さんとしても、グループ以外の人たちに顔を知ってもらえるいい機会です。女性ファンだけでなく、男性やファミリー層に支持を広げるチャンスですね」

鶴瓶が仰天するほど売れてほしいものだ。