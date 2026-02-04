竹内涼真の“ナース彼女”との年齢差に衝撃走る！ヒーロー感あふれる馴れ初めエピソードも明らかに＜再会＞

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリー。4人は小学生のとき、“ある事件で使用された拳銃”をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

そして23年後、刑事となった淳一は、直人の兄が何者かに命を奪われた事件を担当することになるも、事件で使用された凶器はかつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

2月3日（火）に放送された第4話では、淳一の初恋相手である万季子が、淳一の現在の恋人・今井博美（北香那）と対面する展開に。淳一と博美の驚きの年の差や馴れ初めエピソードを知ることになった。

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】“初恋相手”と“今カノ”がついに対面！

◆淳一＆博美の出会い

第4話では、キャッチボールをする友だちがいない息子・正樹（三浦綺羅）のために、万季子が淳一にキャッチボール相手になってほしいと頼む展開が描かれた。

すると淳一は、そのキャッチボールの場に恋人の博美を連れてきた。

博美を初めて見た万季子が「（年齢）結構下だよね？」と尋ねると、淳一は「10歳」と返し、万季子は「若っ」と驚く。

さらに、博美が看護師であることを知った万季子が「病院でナンパしたんでしょ」と茶化すと、淳一は「違うよ、ナンパされたの」といい、出会いについて語り始めた。

ここから淳一の回想シーンに切り替わり、彼がケガで病院を訪れた際の場面に。

そのときの担当看護師が博美で、淳一は帰り際に「相談に乗ってもらえませんか？」と声をかけられる。

さらに場面は切り替わり、博美の家のポストをのぞきこむ怪しい男のシーンに…。

するとそこに淳一が現れ、「これ以上博美に近づくな」と声をかける。男が慌てて逃げようとすると、淳一は颯爽と彼を取り押さえた。じつは博美はストーカー被害で悩んでいたのだ。

これがきっかけで2人は付き合うことになったという。

華麗にストーカーを捕まえてみせる淳一の姿は、博美でなくても惚れ惚れしてしまう一幕に仕上がっていた。