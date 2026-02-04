YouTubeチャンネルを更新

ミラノ・コルティナ五輪は現地6日に開幕する。夢舞台を前に、日本人選手も続々と現地入り。スノーボードで金メダルの期待がかかる村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が3日に自身のYouTubeチャンネルで選手村の様子を公開した。

21歳の村瀬は「選手村探索」と題し、YouTubeチャンネルを更新。スーツケースに入っていたバッグやシューズ、湿布などの支給品を紹介した。

その後は試合会場を視察し、広々とした食堂で食事。日本ではあまり見られないタイプのエレベーターに乗り、「おぉ〜」「どんなエレベーター？」と話すシーンもあった。動画内でも「初めて体験するエレベーター」と記していた。

村瀬が出場するスノーボード・ビッグエアは現地8日に予選、9日に決勝。スロープスタイルは16日に予選、17日に決勝が行われる。村瀬は「楽しんで見ていただけると嬉しいです」と話した。

ファンからは「日本選手団のアイテムは現地受け取りなんだ」「選手村の様子ありがとうございます」「すごく楽しみです！頑張って！」「楽しんで滑って飛んできてください」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）