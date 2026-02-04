Image: Media Integration, Inc.

メモリ不況のこの時代に、あえて!?

2年ほど前に登場したTeenage Engineeringのサンプラー「EP-133 K.O.II」。発売後は中世サウンド特化やダブ特化など、歌舞いたバリエーションモデルも作られる名機となりました。

んが、ここに来てまさかの原初が進化。「EP-133 K.O.II 128MB」として、メモリ容量が倍になって再登場しました。それでいてお値段据え置きというね！

イントロセールも開催中

オリジナルである「EP-133 K.O.II」からの変更点は、メモリ容量が64MB→128MBに倍増したこと。それ以外、機能面については変わりありません。

シンプルにストレージサイズアップということで、保存できるサンプル数が大幅に増えました。のちに発売されたバリエーションモデルもすべて128MBなので、基本水準になったともいえますね。

メモリ容量が増えたにも関わらず、価格は据え置きの5万5000円。しかも発売を記念して、2026年2月28日まで4万9500円のセール価格になってます！ ありがてぇ…。

Photo: ヤマダユウス型 前の型、発売当時にポチったやつ。

我が家のモデルは64MBと書いてますが、今回登場したモデルはちゃんと128MBと書いてありますね。わりと容量が窮屈だなぁとは思っていたので、128MBになったことで原初EP-133もついに完成形へ至ったといえるでしょう。

