なとり、TVアニメ『【推しの子】』 第3期ED主題歌「セレナーデ」本日CDシングルリリース。未公開カップリング曲配信スタートも
なとりが、現在担当するTVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌「セレナーデ」を本日CDリリースした。同収録のカップリング楽曲2曲もあらたにCDとデジタルでリリースされた形となる。
そして、カップリング楽曲は「リビングデッド」、「Catherine」の2曲であり、「リビングデッド」はミドルテンポの、なとり節が効いているダンスミュージックだという。一方「Catherine」は、これまで、なとりの初ライブ以降何度もライブでは披露されてきた楽曲であり、今回満を持してのリリースとなった。
「セレナーデ」CDの、TVアニメ『【推しの子】』登場キャラクターのアクアをモチーフにしたジャケットアートワークはすでに解禁となっていたが、新たに、画家／イラストレーター・八館ななこによる書き下ろし配信ジャケットも公開となった。こちらは「セレナーデ」のMVで描かれる世界がモチーフとなっている。また、CDの購入詳細はぜひHPでチェックしてほしい。
なお、なとりは2026年2月18日、19日の2日間にわたり、1月21日リリースのアルバム『深海』を引っ提げて、東京・日本武道館を会場に同名タイトルのワンマンライブ＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞を開催する。チケットは、追加公演の18日をふくめ両日ともに追加席の販売を現在行っている。
◾️シングル「セレナーデ」
2026年2月4日（水）リリース
配信：https://natori.lnk.to/Serenade
CD購入：https://natori.lnk.to/Serenade_PKG
商品仕様：CD（期間＆初回仕様限定盤）
CD＋ブックレット＋配信ジャケット絵柄ミニステッカー封入（初回仕様限定）
価格：2,800円（税込）
品番：SRCL-13497
▼収録曲
M1.セレナーデ
M2.リビングデッド
M3.Catherine
▼店舗特典情報
・Amazon：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄メガジャケ
・アニメイト：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ポストカード
・タワーレコード：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ステッカー
・応援店：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄B2ポスター
・楽天：なとりロゴアクリルキーホルダー
・セブンネット：なとりロゴ缶バッジ
・ネオウイング：セレナーデ配信ジャケット絵柄ステッカー(80mm×80mm)
◾️2ndアルバム『深海』
2025年1月21日（水）リリース
品番：SRCL-13495〜13496
価格：8,800円（税込）
配信：https://natori.lnk.to/TheAbyss
CD：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG
特設サイト：https://natori-official.com/abyss/
▼収録曲
1.深海
2.ヘルプミーテイクミー
3.セレナーデ
4.にわかには信じがたいものです
5.DRESSING ROOM
6.EAT
7.FLASH BACK
8.プロポーズ
9.恋する季節
10.非常口 逃げてみた
11.君と電波塔の交信
12.IN_MY_HEAD
13.絶対零度
14.SPEED
15.帰りの会
16.糸電話
17.バースデイ・ソング
18.うみのそこでまってる
◾️なとり × みなはむ 「深海」記念展
会期： 2026年2月6日（金）〜2月23日（月・祝）
営業時間： 12:00〜19:00
料金：無料
会場： New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階
URL：https://newgallery-tokyo.com/shinkai
主催： New Gallery / Sony Music Labels
◼️＜なとり Hall Tour 2026＞
2026年6月12日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
2026年6月13日（土）開場 15:00 / 開演 16:00
宮城 東京エレクトロンホール宮城
お問合せ：EDWARD LIVE 022-266-7555(平日11:00〜15:00)
2026年6月27日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年6月28日（日）開場 15:00 / 開演 16:00
愛知 愛知県芸術劇場 大ホール
お問合せ：キョードー東海
052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業)
2026年7月4日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
新潟 新潟県民会館
お問合せ：キョードー北陸チケットセンタ
025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)
2026年7月5日（日）開場 16:00 / 開演 17:00
石川 本多の森北電ホール
お問合せ：キョードー北陸チケットセンタ
025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)
2026年7月11日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年7月12日（日）開場 15:00 / 開演 16:00
京都 ロームシアター京都 メインホール
お問合せ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）
2026年9月22日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年9月23日（水・祝）開場 16:00 / 開演 17:00
東京 昭和女子大学人見記念講堂
お問合せ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
2026年9月26日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
香川 サンポートホール高松 大ホール
お問合せ：DUKE高松 087-822-2520(平日11:00〜17:00)
2026年9月27日（日）開場 16:30 / 開演 17:30
福岡 福岡市民ホール 大ホール
お問合せ：キョードー西日本
0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00）
2026年10月11日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年10月12日（月・祝）開場 15:00 / 開演 16:00
大阪 グランキューブ大阪 メインホール
お問合せ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）
2026年10月28日（水）開場 18:00 / 開演 19:00
北海道 カナモトホール
お問合せ：ウエス https://wess.jp／info@wess.co.jp
2026年10月31日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
広島 広島文化学園HBGホール
お問合せ：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00）
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット代金
全席指定（一般）8,800円（税込）
全席指定（U-22割）7,800円（税込）※16歳以上〜22歳以下対象
全席指定（小中学生割）4,000円（税込）※15歳以下対象
※未就学児入場不可
※U-22割チケットは、ライブ当日に16歳以上〜22歳以下のお客様が対象のチケットになります。
※小中学生割チケットは、ライブ当日に15歳以下のお客様が対象のチケットになります。
ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。
【注意事項】
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
※営利目的の転売禁止
◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞
2026年2月18日（水）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞
2026年2月19日（木）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30
指定席：\8,500（税込）/ 指定席(U-22割) \7,500（税込）
お問合せ：DISK GARAGE
問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info
詳細：https://natori-official.com/
2025年12月6日（土）18:00〜発売
＜ぴあ＞ https://w.pia.jp/t/natori-2526/
＜e+＞ https://eplus.jp/natori/
＜ローチケ＞ https://l-tike.com/natori/
※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。
※お一人様1公演につき4枚まで申込み可
◾️U-NEXT 映像配信情報
＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」＞
詳細：https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734
