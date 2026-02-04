NBAブルズは4日までに公式SNSを更新。同日に開催される敵地バックス戦のメインビジュアルに河村勇輝（24）を起用した。

公式SNSではバックス戦の宣伝とともに河村をメインビジュアルに起用した画像を投稿した。

ネットでは「2way選手でも大人気！」「すごい」「河村のことめっちゃ好きじゃんｗ」「we want YUKI」などの声が上がった。

ブルズは1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程を終えた。その中で主力の欠場もあり、河村にチャンスが巡ってきた。

1月31日（同2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビュー。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。

1日（同2日）の敵地ヒート戦でも第1Qから途中出場。2戦連続出場で電光石火のバウンズパスなど6得点6アシスト6リバウンドの躍動を見せた。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”では、ほとんどの選手がマイナスの中でチーム最多のプラス2を記録した。

バックス戦でも河村は4戦連続ベンチ入りを果たした。