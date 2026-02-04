総額5億円規模

12球団で唯一、契約更改を済ませていなかった阪神の佐藤輝明内野手（26）。自費キャンプの可能性も取りざたされたが、キャンプイン直前でサインした。「単年で総額5億円、ポスティングは継続協議」という内容をどう見たら良いのだろうか。

佐藤輝が今季の契約を結んだのは1月30日。単年契約で年俸4億5000万円プラス出来高払いの総額5億円規模で合意した。その後の会見で「11月から3カ月間、僕と代理人と球団の方で本当にじっくり時間をかけて、話し合いをさせてもらいました。お互い納得するのに時間はかかったと思いますけど、キャンプイン前に契約して、きょうを迎えることができてよかった」「ポスティングの件、年俸の件も。その2つについてじっくり話をさせてもらった」などと語った。

彼の言葉からはトラブル、ゴタゴタの気配は感じられない。

しかし、交渉長期化の原因に「ポスティング」を巡る球団と本人との考え方の大きなギャップを挙げない関係者や記者はいない。

全く焦っていなかった球団

この間、佐藤輝と代理人は最短で2026年オフのポスティング制度によるメジャー挑戦の確約を求めてきたが、竹内球団副本部長は「（ポスティングは）あくまでも球団の権利」と取材で改めて言及したように球団側は折れなかった。

「球団は今回の交渉について全く焦っていなかったしブレなかったと見ています。契約を人質にして選手の保有権の放棄を求めている、などと佐藤輝側に厳しい指摘もありました。佐藤輝側がゴネている印象を持たれて悪者になってしまうのは球団にとってもメリットではないので、互いに納得した形を演出できる出口を探っていたということはあるでしょう」

と、スポーツ紙デスク。互いに落としどころは見据えながら、そこまでは言いたいことを言い合うということだったのか。

「まぁそういうことですね。佐藤輝側も今季オフのポスティング確約が無理なのは承知で、それなら確約に準じるかそれに近づける成果を得ようと動いていた印象があります」（同）

「確約に準じるかそれに近づける成果」とは何だろうか。

確約に準じるかそれに近づける成果

「年俸の大幅アップですね」（同）

NPBの高額年俸選手を見てみると、ソフトバンクのモイネロとオスナは年平均10億円、DeNAのバウアーが9億円超、メジャーから戻って楽天と契約した際の田中将大は9億円、メジャーに行く前の巨人時代の菅野智之は8億円、日ハムに戻った有原航平は今季日本人最高年俸で6億円となっている。

「チーム編成や他選手とのバランスなどからNPBで支払える年俸の限度というのがなんとなく見えてくるかなと思います。ソフトバンクの助っ人らへの10億円から巨人がメジャーに行く前の菅野に支払った8億円くらいまでの数字は阪神にとってもベースになるかなと。そこまでの金額を出せるという確証はないが、それを越すことはないというイメージですね」（同）

球団も佐藤輝がメジャーに今すぐにでも行きたいと考えているのは痛いほど理解しているし、佐藤輝側もそれを見越した動きをしてきたということになるだろう。

勝ち取った大きな点

「佐藤輝側は来オフのポスティング確約が得られないのは仕方ないとして、その準備段階に位置するようにしたいと考えていたフシがあります。今季の年俸総額5億円は昨季までの成績や同僚のアップ額推移を踏まえても高めの評価ですが、そこを勝ち取ったのは大きい。今季、同様かそれ以上の活躍をすれば年俸8億円も見えてきて、それを払うぐらいならメジャーに行ってもらっても良いのではないかという考え方が球団から出てくるのはゼロではない。今季の年俸をできるだけ引き上げるという佐藤輝側の狙いは戦略として正しく、結果としても十分だったと思います」（同）

今オフでのポスティングの確約は得られなかったが、それでも佐藤輝が来年からメジャーでプレーする可能性はあるのか。

「あると思いますし、阪神が今回の高額年俸を受け入れた時点で彼を今オフに手放す可能性はそれなりにあると感じています。そもそもメジャー流出は不可避と見ており、中途半端な成績で居場所がなくなって帰国することになった際に巨人だけは選ばないでというのが球団の本心じゃないでしょうか」（同）

佐藤輝が会見で話したようにどこかのタイミングでポスティング移籍することは既定路線。今年で見納め、となる可能性も虎党としては覚悟しておいた方がよいのかもしれない。

