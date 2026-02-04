ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルに出場するトマス＝リョレンス・グアリノ・サバテ（スペイン）が、シーズンを通じてショートプログラム（SP）で使用してきたプログラム曲が使用禁止となったと明かした。五輪本番を目前にしながら襲い掛かった災難にファンも嘆きの声をあげ、結果的に決定が覆る事態に発展した。

グアリノ・サバテは今季SPで、アニメ映画「ミニオンズ」の曲を使用していたが、著作権問題のため使用不可に。本人はインスタグラムで「必要な手続きに従い、昨年8月にISUのClicknClearシステムを通して私の使用楽曲を提出し、今シーズンずっとこのプログラムで競技してきました」と経緯を明かし「残念ながら、五輪が始まるたった数日前に、著作権手続きの問題でこのプログラムを使用することが許されなくなったと知らされました」と落胆した。

投稿の文面には「私の人生最大の大会にこれだけ近い先週の金曜日にこのことが発覚したことに、信じられないぐらい失望しています」と心境を吐露。「それでもなお、私はこの困難に真正面から立ち向かい、この状況の中でできる限りのことをやりつくします」と前を向いている。

この悲報には、14年ソチ、18年北京五輪でペア・団体と3つのメダルを獲得しているメーガン・デュハメルさんも「なんで五輪の1週間前まで使えないって知らされなかったの？これは言語道断だし、選手たちにあまりに不公平だ」と自身のXで憤慨。海外ファンからも怒りや同情の声が相次いだ。

「完全な愚行だ」

「ショーを台無しにしている」

「不公平で本当にムカつく」

「選手は既にミラノにいるんだぞ！！」

「演技を楽しみにしていたのに……」

「何が起こっているんだ」

その後、グアリノ・サバテは改めてインスタグラムのストーリーを更新。「リポスト、共有、サポートしてくださったあなた方皆さまに多大な感謝。あなた方のおかげで、ユニバーサルスタジオは再考し、この特別な機会のための権利を正式に認めてくれました。このプログラムの他の2曲について、まだいくつか処理しなければいけないことがありますが、達成まであと少しのところに来ています。これは全て皆さまのおかげです!!」と訴えが実り、決断が覆ったことを明かした。

ミラノ・コルティナ五輪は、現地4日から競技が始まり、6日に開幕。フィギュアスケートの男子シングルは現地10日にSP、13日にフリーが行われる。



（THE ANSWER編集部）