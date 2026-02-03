Photo: 組橋信太朗

日常使いのバッグ選びって、意外と難しいですよね。

カフェに行くついで仕事をしたり、休日に子どもとお出かけしたり、シーンによって荷物の量が違うけど、できればバッグをひとつにまとめたい。

現在、machi-yaでプロジェクトを展開している「QUICK PACK 11s」は、機能性が高くちょうどいいサイズ感のショルダーバッグです。

バッグ選びの悩みと荷物をちょうどいい具合に整理できるのか、子連れの休日を中心に日常で使ってみた感想をまとめてみました。

スマホやコンデジの出し入れが超快適

7つのポケットと10のスペースで機能性が高い「QUICK PACK 11s」ですが、最も特徴的なのはメイン収納とは別に設けられたスマホ専用の収納です。

バッグの上部にあるスリットに、スマホを差すだけで収納ができるというもので、入り口にマグネットが内蔵されていて、指を入れるとスッと開き、スマホが入ったらパタリと閉まる仕組みです。

筆者はiPhone SE（第2世代）で小さめの端末を使っていて、ちょうど隙間と同じくらいのサイズ間なのでやや不安でしたが、実際に逆さにしてみても落ちてくる気配はゼロ。日常でバッグが完全にひっくり返る場面はそうそうないものの、程よい強さのマグネットが絶妙な塩梅でホールドしてくれて、安心感も使い勝手の良さも抜群でした。

個人的にありがたかったのは、コンデジの収納場所としても最適だということ。

子どもと遊んでいる時、今！という瞬間にサッとカメラを取り出せて、撮り終わったらまたサッと戻せる。スマホだけでなくカメラの収納としてもかなり優秀です！

日常使いで必要なものがしっかり入る収納力

子連れ外出はどうしても荷物が増えがちですが、メイン収納は大容量で頼もしい限り。

自分の財布や小物に加え、子どもの着替え一式やウェットティッシュ、おもちゃなどを詰め込んでも余裕です。

大容量自体もうれしいのですが、しっかり荷物を詰めてもシルエットが崩れないことも同じくらいうれしいポイントです。

収納力が高くても、フルに荷物を入れたらそれなりの見た目になってしまうこともありますが、常にスマートな見た目をキープしてくれるデザイン性の高さはかなり好印象でした。

ちなみにこのメイン収納、11インチのiPadも収まります。厚さ5mmのクッション材が内蔵されているため、ケースなしでそのまま放り込んでも安心感あり。

タブレットのペンシルは、ペンの収納スペースに入れておけばOK

子どもとの外出に限らず、広く日常的なお出かけで活躍してくれるポテンシャルが十二分にありますよ。

整理整頓上手になれる！

冒頭で触れた7つのポケットと10の収納スペースですが、貴重品かどうかや使用頻度に合わせて荷物の収納場所を決められるので、整理整頓にかなり役立ちます。

今回筆者が使い分けたのはこのような感じ。

使用頻度が高い財布やハンカチはサッと出せる前面のポケット。家や車の鍵など、落としたくないけれど頻繁に使うものはメイン収納内のファスナー付きポケット。子どもの医療関係の書類が入ったファイルなど、絶対に失くせないアイテムは身体に密着する背面のポケットへ。

ついバッグの中で荷物がごちゃつきがちな筆者ですが、この分け方で収納したところ、荷物をガサゴソ探すことが圧倒的に減りました。整理整頓が苦手な人にもおすすめできます！

ちなみに、飲み物も専用の収納が用意されています。メイン収納と分かれているので、冷たい飲み物を入れても、子どもの着替えやiPadなどが結露で濡れる心配がありませんでしたよ。

毎日タフにガンガン使いたい

表地はPUレザー。もちもちとした心地よい肌触りで、品のある表情です。それでいてタフで、撥水性にも優れているので、雨や雪の日でも、子どもとがっつり公園で遊ぶ日でも安心して使い倒せます。

収納力が高く整理整頓もしやすい「QUICK PACK 11s」は、日常的なお出かけを幅広くカバーしてくれる頼れるバッグです。

machi-yaでのプロジェクトも終了が近づいてきたので、気になる方は下記商品ページで詳細をチェックしてみてください！

