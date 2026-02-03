稲葉浩志が、『2026 ワールドベースボールクラシック』Netflix大会応援ソングとして「タッチ」をスペシャルカバーする。

「タッチ」はあだち充原作のアニメ『タッチ』の主題歌として1985年にリリースされた楽曲で、世界最高峰の野球の舞台である同大会を盛り上げるため、稲葉が特別にカバーすることに。キャッチーでドラマ性のある歌詞や爽やかなメロディが特徴の同楽曲は、1985年のリリース以降も、2007年の「タッチ（21st century ver.）」、2024年の「タッチ（2024）」と、昭和から平成、令和の時代にわたってアップデートされ、40年近く経った今でも広く知られる楽曲だ。

Netflix大会応援ソングを制作するにあたり、野球の持つ魅力と多くの人に親しまれてきた背景、そして楽曲の世界観を踏まえて「タッチ」に決定したという。そして、数々の国際的なスポーツ大会の応援ソングを歌ってきた稲葉による同スペシャルカバーが実現した。

なお、Netflixは3月5日から3月18日にわたり開催される、同大会の日本国内でのライブ配信を行う。

＜稲葉浩志 コメント＞

この度Netflix大会応援ソングとして、名曲「タッチ」をカバーすることとなりました。オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。そして2026年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように。

稲葉浩志

（文＝リアルサウンド編集部）