1月31日、関西の情報番組『せやねん！』（MBS）が放送された。多くの人気芸人が顔をそろえる同番組だが、レギュラーメンバーであるお笑いコンビ「アキナ」の秋山賢太の欠席が続いており、視聴者から心配の声が寄せられている。

「秋山さんは2025年10月から11月にかけ、体調不良を理由に、公演や舞台出演のスケジュールを次々とキャンセル。12月に予定していた、囲碁・将棋とのコンビ公演も中止が発表されました。具体的な症状等については説明されておらず、相方の山名文和さんも、ラジオで『すみません、秋山が体調不良で、僕1人になります』と言葉少なに触れた程度でした。

アキナは関西メインに活躍している人気芸人で、『せやねん！』『痛快！明石家電視台』など数本のレギュラー番組を持っています。2025年8月には、出身地である猪名川町（兵庫県）のふるさと名誉PR大使に任命されており、さらなる活躍が期待されていた矢先のことでした」（芸能担当記者）

秋山のInstagramも、休止時期の2025年10月で止まっている。アキナのYouTubeも、ここ数カ月は山名だけが奮闘している様子がうかがえた。年が明けたら……と思っていたファンも多かったようだが、現実は今に至るまで“音沙汰なし”だ。Xでは、多くのユーザーが秋山の体調を気に掛けている。

《アキナの秋山さん、お休み長引いてる…音沙汰なくて心配》

《まだアキナ秋山出てへんやん！マジどうしたん？そんな病気というか体悪いん？何の説明もないままやから、余計に心配なるで！》

《アキナの秋山くん去年から体調不良と言ってからテレビも舞台も出ず何も発表ないから心配でたまらん、、毎週のせやねん見て今週もおらん。ってなる さすがに何か言ってほしいな。》

懸念されるのは秋山の体調だけではない。秋山は、2019年2月、朝日放送テレビ（ABCテレビ）の塚本麻里衣アナとの結婚を発表しており、2021年には第1子が誕生。2025年3月には、第2子出産を報告しており、現在塚本アナは育休に入っている。

「赤ちゃんと小さな子供の面倒を見るのは大きな負担を伴います。加えて、夫・秋山さんの体調不良が重なってしまいました。育児と看病に追われる日々が想像され、塚本アナのメンタル面への指摘も多く聞こえてきます。

塚本アナは、2025年7月、ABCテレビアナウンサーの公式Instagramに登場し、武田和歌子アナと赤ちゃん連れでランチをしている様子をアップしていました。第1子出産後は1年半ほどで職場復帰しているため、順当にいけばあと数カ月で復帰すると思われますが、はたしてどうなるのか」（同前）

育児と看病に追われる毎日と推察されるが、今はただ、家族全員が心身ともに健康であることを願うばかりだ。