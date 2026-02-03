Photo: 山粼 舞

旅行や帰省のタイミングで、必ず必要になるのが「充電ケーブル」。

今までいろいろな場所に宿泊してきましたが、ベッドや布団からコンセントが遠いこともあり、そのたびに困っていました。

そんな悩みが、Amazonで見つけたとあるアイテムを取り入れてみたところ、一気に解決できたんです。

Amazonで見つけた「3mの充電ケーブル」

Amazonベーシック 「USB-C - USB-A 2.0 高速充電ケーブル」

それがAmazonベーシックの「USB-C - USB-A 2.0 高速充電ケーブル」です。

今回購入したのは、なんと3mの超ロングタイプ！私は「USB Type-C to USB-A」を選びましたが、このほかに「Type-C to Type-C」や「USB-A to Lightning」なども販売されています。

ナイロン編組のため、多少曲げても断線する心配が少ないのもメリットです。

便利なのが、ケーブルホルダーが付属していること。

マジックテープで留められるので、ケーブル長くてもかさばりすぎずに持ち運べます。

旅行の荷物がシンプルになった！

これまで旅行や出張、帰省のときは、充電ケーブルとACアダプターに加えて延長コードも持ち歩いていました。

泊まる場所によってはベッドからコンセントが遠いこともあり、ACアダプターだけでは届かない場面があったからです。

とはいえ、1泊程度の旅行ならスマホの充電ができれば十分。延長コードのかさばりがずっと気になっていました。

そこで考えたのが、「充電ケーブル自体を長いものにする」こと！

これなら、荷物が充電ケーブルとACアダプターだけで済みます。

普段持ち歩くケーブルよりも長くて重みはありますが、カバンのスキマに入れておけるので、持ち運びもそこまで気になりませんでした。

旅行や帰省に欠かせないアイテムだった

3mも長さがあると、ビジネスホテルや一般的な家の寝室であれば、部屋のどこにいても充電ができちゃいます。

スマホだけではなくPCの充電もできるので、宿泊先はもちろん自宅や職場でも活躍しています。

あえてデメリットをあげるとすれば、短く使いたいときには向かないこと。

私は旅行用と割り切って、短いものと併用して使っています。

「延長コードの代わりに長い充電ケーブルを使う」という単純な解決方法ですが、個人的には大満足。

旅行用のバッグに入れておいて、今後の旅行や帰省に役立てようと思います！

