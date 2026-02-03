「にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate」がアニメイトにて2月7日から開催「にじさんじ」8周年撮りおろしビジュアルを使用したポストカードを配布
アニメイトは、「にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate」を全国アニメイト（通販除く）にて2月7日より開催する。また、同日よりアニメイト一部店舗にてグラフィックスラテ「グラッテ」とのコラボレーションを実施する。期間は3月1日まで。
「にじさんじ」は、約150名の多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバーグループ。イベントやグッズ、デジタルコンテンツの販売や楽曲制作も行なっており、2月3日に8周年を迎えた。5月16日、17日には、幕張メッセにてにじさんじ最大級の祭典「にじさんじフェス2026」も開催される。
「にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate」では、期間中「にじさんじ」および「NIJISANJI EN」の関連グッズ・グラッテコラボ飲食を税込2,200円分購入毎に、特典「ポストカード（全8種）」が1枚もらえる。またフェアにあわせて、8周年撮りおろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「ランダムメタルカード」などの商品も販売される。
8周年撮りおろしビジュアル
商品紹介（一部）
【にじさんじ 8th Anniversary】アクリルスタンド
発売日：2月7日
価格：各2,200円
種類：40種
【にじさんじ 8th Anniversary】アクリルスタンド
【にじさんじ 8th Anniversary】クリアファイル
発売日：2月7日
価格：各600円
種類：8種
【にじさんじ 8th Anniversary】クリアファイル
【にじさんじ 8th Anniversary】ミニギフトセット
発売日：2月7日
価格：各3,000円
種類：40種
【にじさんじ 8th Anniversary】ミニギフトセット
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Aグループ／Bグループ／Cグループ／Dグループ
発売日：2月7日
価格：650円
種類：各全10種
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Aグループ
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Bグループ
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Cグループ
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Dグループ
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Aグループ／Bグループ／Cグループ／Dグループ
発売日：2月7日
価格：350円
種類：各全10種
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Aグループ
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Bグループ
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Cグループ
【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Dグループ
【にじさんじ 8th with cake！】アクリルブロックセット
発売日：2月7日
価格：各7,000円
種類：4種（各10個入り）
【にじさんじ 8th with cake！】アクリルブロックセット
【共通衣装3Dグッズ vol.3】ラメアクリルスタンド
発売日：2月7日
価格：各1,800円
種類：17種
【共通衣装3Dグッズ vol.3】ラメアクリルスタンド
【Standard Goods Vol.7】ランダムチェキ風カード Aグループ／Bグループ
発売日：2月7日
価格：350円
種類：＜Aグループ＞全6種、＜Bグループ＞全4種
【Standard Goods Vol.7】ランダムチェキ風カード Aグループ
【Standard Goods Vol.7】ランダムチェキ風カード Bグループ
【にじさんじぷち2026】ステッカー
発売日：2月7日
価格：各350円
種類：10種
【にじさんじぷち2026】ステッカー
にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate
開催期間：2月7日～3月1日
開催場所：全国アニメイト（通販除く）
開催内容：期間中、「にじさんじ」・「NIJISANJI EN」関連グッズ・グラッテコラボ飲食を税込2,200円購入毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼント。
特典内容：ポストカード（全8種）
※特典はお選びいただけません。
にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate 開催記念×Gratte
開催期間：2月7日～3月1日
開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山
＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎、大宮、町田、千葉、札幌、長野、静岡パルコ、新潟、三宮、京都、福岡パルコ、広島、川崎、POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
【メニュー】
＜Gratte（グラッテ）（絵柄全40種）＞イートイン660円/テイクアウト648円
＜アイシングクッキー（絵柄全40種）＞イートイン605円/テイクアウト594円
※クッキー出張販売店では、クッキーがなくなり次第終了となる場合がございます。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
(C)ANYCOLOR, Inc.