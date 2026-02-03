柏レイソルがACL仕様のバックスタンドを公開

J1柏レイソルのホームスタジアムである三協フロンテア柏スタジアムの新たな姿が注目を浴びている。

柏が公式X（旧ツイッター）にAFCチャンピオンズリーグ仕様向けに改修されたバックスタンドを掲載した。

黒を基調としたカラーリングにチームカラーの黄色で『REYSOL』と大きく書かれたバックスタンドは、改修前の黄色基調の色彩と反転した色合いになっており、ファン、サポーターは大胆なカラーチェンジに驚きの反応を見せている。

同スタジアムは1万5109人を収容可能なサッカー専用スタジアムであり、客席とピッチの距離感の近さに定評がある。昨年の改修によりバックスタンドは全席背もたれ・カップホルダー付きへと更新。そして座席のカラーリングも新調された。

サポーターは「黒と黄色が以前と反対になっててめちゃカッコイイ」「バクスタの座席もACL仕様の背もたれ付きに改修されてる」「サポーターで黄色に染め上げろスタイル好き」「黒黄色反転したんだ」と新バックスタンドの改修に喜びの声を寄せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）