SVリーグ女子オールスター戦

バレーボールSVリーグの女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が1月31日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催。選手たちがアイドルに扮した“完コピ”映像が会場でお披露目され、「本物のアイドルやん…」「反則すぎる」と反響を広げている。

可愛らしい衣装を纏い踊っていた。会場の大型ビジョンに映し出されたのは、選手たちが女性人気アイドルグループCANDY TUNEの「倍倍fight」の曲に合わせてダンスする姿。女子日本代表の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）や野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）、北窓絢音（SAGA久光スプリングス）らが見事に“完コピ”していた。

実際はAIで作られた映像。中継したABEMAやタイ語版のSVリーグ公式Xで動画が公開されると、ノリノリで踊る様子がファンの視線を釘づけにした。

「誰がこのメンバーを選んだのか気になる」

「本物のアイドルやん…」

「え、可愛すぎじゃん？？」

「北窓ちゃんは反則すぎる」

「北窓ちゃんは違和感が全然ない」

「ファンになるわ！」

試合は山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）が率いる「TEAM NICHIKA」が、佐藤が率いる「TEAM YOSHINO」に3-0で勝利。次回のオールスター戦は来年1月30日、男女ともエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道・北広島市）で開催される。



