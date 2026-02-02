1月24日（現地時間）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに出席したドジャースの大谷翔平（31）と妻・真美子さん（29）。2026年最初のお披露目は華やかな舞台で、夫妻のゴージャスな"ブラックコーデ"も注目を集めた。

【写真】真美子さんが座る椅子の背もたれに腕を回す“日系通訳者”の男性。真美子さんに直接プレゼントを手渡す場面も

晩餐会に参席した関係者が語る。

「周囲を騒がせないためなのか、夫妻はホテルの裏口から会場入り。大谷の英語スピーチは会場を沸かせましたが、その直後には2人で退席するなど、ファンも驚く"サイレント入退場"を見せていました。

当日はニューヨークが大寒波に襲われていたため、大雪などによる交通規制の影響を懸念して、早めに席を離れたのかもしれません。0歳の娘もいることですしね」

晩餐会では、2025年のナ・リーグMVP受賞者である大谷が壇上の席につき、真美子さんは通訳や代理人ら"チーム大谷"が集まる円卓で過ごしていたという。大谷は妻を気遣うように、「何度も真美子さんに話しかけていましたよ」（同前）という。

「スピーチが始まるまでの食事タイム中に、大谷選手が壇上から円卓の真美子夫人に何度か日本語で話しかけていましたね。大谷選手と真美子夫人の席は少し離れていたので、会話というより目配せし合いながら短い言葉を交わしている様子でした」

一方、真美子さんは円卓に同席していた人物らともコミュニケーションを取っていたという。「会場で英語を口にした姿は見られなかった」（同前）というが、頼っていたのはある"日系通訳者"だった。MLB関係者が語る。

「エージェント会社『CAAスポーツ』所属の通訳で、大谷選手のエンゼルス入団会見も担当していたマット日高氏です。大谷選手の通訳としてはドジャース球団職員のウィル・アイアトンさんの印象も強いですが、プライベートの通訳は現在アイアトン氏ではなく日高氏が担うことが多いですよ。

ロサンゼルスで試合がある時も、日高氏は真美子さんのVIPルーム観戦に同席し、ネズ・バレロ夫妻との間の通訳を担うことも多い。過去にも日本人メジャーリーガーをサポートした実績を持ち、夫妻にとっても非常に頼れる存在なのでしょう」

晩餐会当日は、日高氏が真美子さんの隣で徹底的にサポートしていたという。

「人の出入りが多い場面では真美子さんが座る椅子の背もたれに手を回し、真美子さんをガードしているかのようでした。イベント主催側からのプレゼントも日高氏が預かって手渡していた。距離が近く、真美子さんも彼を信頼しているんだなと感じました。

真美子さんは日高氏を通じて、円卓のメンバーと会話をしていました。大谷本人だけではなく妻のサポートもしてくれるのだから、心強いでしょう」（前出・晩餐会に参席した関係者）

壇上でのスピーチでは「マット・日高氏の支えに感謝しています」と明かし、円卓に優しい笑みを向けた大谷。"チーム大谷"には妻を支える頼もしいメンバーが揃っている。