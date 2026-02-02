バカリズム、息子に迫った“危険”に怒り 子ども向け施設での一幕に「めちゃくちゃムカつく！」
お笑い芸人のバカリズムが、1日放送のフジテレビ系バラエティ番組『バカリゲム』（毎週日曜 深2：00）に出演。子ども向け施設での一幕に、怒りをにじませた。
【写真】バカリズムの妻は…芸能界を引退した夢眠ねむさん
番組冒頭のトークで「この半年くらいで浮上した、新たな大っ嫌いなタイプの人間。聞いてもらっていいですか？」と切り出したバカリズム。続けて「子どもを遊ばせる施設の3歳ぐらいまでの子をターゲットとしたゾーンで、イキがって飛び跳ねる5〜6歳児」と語気を強め、「めちゃくちゃムカつくんですよ！」とした。
2019年に元でんぱ組.incの夢眠ねむさん（2019年3月に芸能界引退）と結婚し、2023年10月に第1子となる長男が誕生したことを報告していたバカリズム。現在2歳となり、小さな子ども向けの施設を利用することがあるというが「1歳半ぐらいから、そういう所で遊ばせてるんですけど。必ずいるの。よちよち歩きしかできない子どもたちの中で、己の身体能力を見せつけて、飛び回るから危ないんですよ！」と親として感じた怒りを伝えた。
その後も思いは収まらず「本当に行きたかったですけどね。『いい加減にしろ』って」と当時の状況を振り返った。
【写真】バカリズムの妻は…芸能界を引退した夢眠ねむさん
番組冒頭のトークで「この半年くらいで浮上した、新たな大っ嫌いなタイプの人間。聞いてもらっていいですか？」と切り出したバカリズム。続けて「子どもを遊ばせる施設の3歳ぐらいまでの子をターゲットとしたゾーンで、イキがって飛び跳ねる5〜6歳児」と語気を強め、「めちゃくちゃムカつくんですよ！」とした。
その後も思いは収まらず「本当に行きたかったですけどね。『いい加減にしろ』って」と当時の状況を振り返った。