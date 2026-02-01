go!go!vanillas、ツアー仙台公演から最新曲「SCARY MONSTER」ライブ映像を公開
go!go!vanillasが、最新曲「SCARY MONSTER」のライブ映像を公開した。
本映像は現在開催中のツアー＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞の仙台公演にて収録されたもの。Vo.牧が剣を振り下ろし、照明により作られた檻を壊すと同時に「SCARY MONSTER」の特徴的なギターリフが鳴り、メンバーのエネルギッシュなパフォーマンスとオーディエンスが手を上げて楽しむ姿が一体感のあるバニラズらしいライブ映像となっている。
また、＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞は3月から4月にかけてアリーナ公演が行なわれるが、こちらのチケット先着販売が2月2日正午よりスタートすることが決定した。アリーナ編にはホール編でサポートキーボードを務めていた井上惇志(showmore)に加え、Takumadrops(Key)、山田丈造(Tp)、曽我部泰紀(Sax)、大渕愛子(Fid)の計5名がアディショナルメンバーとして参加する。
ホール編11公演は全てソールドアウトで完走。その勢いのまま届けられるアリーナ公演にも引き続き注目したい。
＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞
終了公演は割愛
【Arena Tour】
2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO
2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール
チケット料金：8,900円（税込）
主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records
■＜go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11＞
2026年5月5日（火祝）Zepp DiverCity (TOKYO)
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
※チケット情報とゲストアーティストは後日解禁となります。
主催 : HOT STUFF PROMOTION
企画・制作 : COLD Records / IRORI Records
『go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11』特設サイト
https://rsgg.jp
