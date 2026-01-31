エバース町田和樹、“狙っている女性タレント”の名前を初告白「リアルやな！」

1月29日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、ドッキリ企画「占い師を使って初出しエピソード引き出し王」の第2弾が放送された。

ニセ占い師に乗せられる形で、町田和樹（エバース）は「結婚したいと狙っている」女性タレントの名前を明かし…。

【映像】「島田紳助になりたい」と語るエバース町田

占い師を信じると、心を開いてつい自分からもさまざまなことをしゃべってしまうことがある。そこでニセの占い番組でTravis Japan・七五三掛龍也、エバース・町田和樹、金魚番長・箕輪智征＆古市勇介を呼び出し、ほかでは聞けない“初出し”エピソードを聞き出すというのが今回の企画。

見取り図・リリー、相席スタート・山添寛、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、エバース・佐々木隆史の4人が仕掛け人として、ニセの占い師を裏で操作する。

佐々木の要望で、町田から「“こうなっていきたい”みたいな未来のビジョンはあるのか」を引き出すことに。「テレビにどんどん出ていきたい」と答えた町田に、ニセ占い師がさらに「最終的にこうなりたいというのはありますか？」と畳み掛ける。

すると町田はしばらく考えたあと、「週3稼働」と返答。これにはモニタリングしていた仕掛け人たちも苦笑する。

「例えば誰がそういう感じなんですか？」という問いかけには、「紳助さん」と答えた町田。見取り図・盛山晋太郎は「島田紳助さん週3稼働？こいつ紳助さんになりたい？」と大笑いした。

さらに「有名人と結婚したいというのはありますよね？今狙ってる方いますよね？」と占い師がカマをかけると、町田は考え込んでしまう。

「接点はなくてもいい」と占い師に促され、町田が口にしたのは「重盛さと美さん」。別室は「リアルやな」と再び笑いに包まれた。