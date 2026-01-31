¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡©¡Ä¼ÒÄ¹¼«¤é½ÐÄ¥ÌÌÀÜ¡¢»ÙÅÙ¶â¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡£¿Íºà³ÍÆÀÀïÁè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯ÃÏÊý´ë¶È¤Î¡Ö¶Ã¤¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¡×¡ÚÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
ºÎÍÑ¤Ï´°Á´¤Ê¡ÖÇä¤ê¤Æ»Ô¾ì¡×¤Ç¤¢¤êÃÏÊý´ë¶È¤¬¿ÍºàÁèÃ¥Àï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤äÀ¸³è¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡ÈËÜµ¤¤Ç¸ýÀâ¤¤Ë¤¤¤¯³Ð¸ç¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎÊÑ²½¤È¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Á¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥µ¡¼¥Á¡ÊTESCO¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ê¡Î±Âó¿Í»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý´ë¶È¤Î¡Ö¶¯Îõ¤ÊºÎÍÑ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
´ë¶È´Ö¤Î³Êº¹¤Ï¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤ë·Ð±Ä»ñ¸»¤Ë¤âÂç¤¤¯É½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±ºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÂç´ë¶È¤ä³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¤µ¤¨¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÏÊý¤ÎÍº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¸õÊä¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÇ¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÍø¤òÁ°Äó¤Ë¡¢È¯ÁÛ¤òº¬ËÜ¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ÃÏÊý´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤éËÜµ¤¤Ç¸ýÀâ¤¤Ë¤¤¤¯¡×ºÎÍÑ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. ¼ÒÄ¹¤¬¼«¤é½Ð¸þ¤¤¤Æ¡Ö½ÐÄ¥ÌÌÀÜ¡×
ÍË¾¤Ê¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤Îµï½»ÃÏ¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬½Ð¸þ¤¡¢°ì¼¡ÌÌÀÜ¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÎÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤ëÃÏÊý´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤Ï¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Û¤É¿ô¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤ÏÂº·É¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¥¦¥Á¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬Áª¤ÖÁ°Äó¤ÎÊÝ¼éÅª¤ÊÌÌÀÜ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÁÇÁá¤¯Âª¤¨¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢°ì¼¡ÌÌÀÜ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¸õÊä¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¿ÍÊÁ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¡¢Æ°µ¡ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æó¼¡ÌÌÀÜ°Ê¹ß¤ÏÎ¹Èñ¸òÄÌÈñ¤ò´ë¶ÈÂ¦¤¬ÉéÃ´¤·¡¢²ñ¼Ò¸«³Ø¤Ë¾·¤¯¡£¡ÖÍè¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡×¡£¤³¤Î»ÑÀª¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2. »ÙÅÙ¶â¡¦¸ü¶ø¤Ë¤è¤ëÉÔÍø¤ÎÊäÅ¶
»ÙÅÙ¶â¤ÏÆþ¼Ò¡¦Æþ¿¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¤«¤«¤ë½ÐÈñ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤¬½Ð¤¹°ì»þ¶â¤Î¤³¤È¡£¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ÙÅÙ¶â¤òÂçÃÀ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÃÏÊý´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¿Íºà¤ò·Þ¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢Å¾¿¦¸å¤ÎµëÍ¿¿å½à¤¬°ì»þÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤â5Ç¯´Ö¤Ï¸½¿¦Ç¯¼ý¤È¤Îº¹³Û¤òÆÃÊÌ¾ÞÍ¿¤È¤·¤ÆÊäÅ¶¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤«¤«¤ëÁ´ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ä²ÈÂ²¤¬Æó½ÅÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÎÊäÅ¶¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢·î2²óÁêÅö¤Î²ÈÂ²±ýÉü¸òÄÌÈñ¤ÎÉéÃ´¤äÅ¾µï¤ËÈ¼¤¦²Èºâ¹ØÆþÈñ¡Ê100Ëü¡Á200Ëü±ß¡Ë¤Î»Ùµë¤Þ¤Ç¡£
µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡ÖÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¿Íºà³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÅê»ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¾ò·ïÌÌ¤Ç¤â¡¢±é½ÐÌÌ¤Ç¤â¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¹©É×¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÃÏÊý´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ²ÈÂ²¡¦¶µ°é´Ä¶¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ºÎÍÑÀïÎ¬
ÃÏÊý´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢²ÈÂ²°ì½ï¤Ç¤ÎÅ¾µï¤òË¾¤à¸õÊä¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ï·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¿Ê³Ø¹»¤ä¿Ê³Ø½Î¤Î¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½»µï¤Î°¶Àû¤äÄÌ³ØÍøÊØÀ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¾¿¦¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸õÊä¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡¢¤È¤¯¤Ë¶µ°éÌÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë±üÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤òÀè²ó¤ê¤·¤Æ²ò¾Ã¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤¬¡¢ºÎÍÑÀ®¸ù¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¼ÔÂ¦¤¬°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦ÉÔÍø¤òÈÔ²ó¤·¤è¤¦¤È¡¢ºÎÍÑ¤ËËÜµ¤¤ÇÅê»ñ¤¹¤ëÃÏÊý´ë¶È¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿»Üºö¤ò¡¢º£¤Ç¤Ï´ë¶È¼«¿È¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¤¦¤Á¤ÏÃÏÊý¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ð¸ç¤È½àÈ÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÐÃÙ¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤³¤½¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºÎÍÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¾¿¦¼ÔÂ¦¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÅ¾¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¤Ù¤ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÖÃÏÊý´ë¶È¡á¾ò·ï¤¬Îô¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤òµ¿¤¦
¤³¤ì¤Þ¤ÇµëÍ¿¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢²ÈÂ²ÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤Ï¡ÖÃÏÊý¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔÍø¤òÊä¤¦Á°Äó¤Ç¾ò·ïÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éÁªÂò»è¤«¤é³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ¸ò¾Ä¤Ï¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥×¥í¥»¥¹
½ÐÄ¥ÌÌÀÜ¤ä»ÙÅÙ¶â¡¢²ÈÂ²»Ù±ç¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¡×¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¼Ô¤Ï±óÎ¸¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¹½À®¤äÀ¸³è¾å¤ÎÀ©Ìó¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤«¤òÎäÀÅ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£ ²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³èÁ´ÂÎ¡×¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë
»Å»öÆâÍÆ¤äÇ¯¼ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»´Ä¶¡¢²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¡¢¶µ°é´Ä¶¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¿Íºà¤È¸þ¤¹ç¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾ò·ï¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¸½¼ÂÅª¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁªÂò¤«¤ò¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¡Î± Âó¿Í
Åìµþ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥µ¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹