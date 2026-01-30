日経225先物：31日2時＝80円高、5万3470円
31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万3470円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては147.15円高。出来高は9492枚となっている。
TOPIX先物期近は3569ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.68ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53470 +80 9492
日経225mini 53485 +95 214598
TOPIX先物 3569 -8 15000
JPX日経400先物 32125 -65 725
グロース指数先物 697 +0 867
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3569ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.68ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53470 +80 9492
日経225mini 53485 +95 214598
TOPIX先物 3569 -8 15000
JPX日経400先物 32125 -65 725
グロース指数先物 697 +0 867
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース