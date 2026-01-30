　31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万3470円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては147.15円高。出来高は9492枚となっている。

　TOPIX先物期近は3569ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.68ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53470　　　　　 +80　　　　9492
日経225mini 　　　　　　 53485　　　　　 +95　　　214598
TOPIX先物 　　　　　　　　3569　　　　　　-8　　　 15000
JPX日経400先物　　　　　 32125　　　　　 -65　　　　 725
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　+0　　　　 867
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース