最後の最後に届いた吉報。３季連続の甲子園出場が決まっても、選考委員会のライブ中継を見守っていた沖縄尚学のナインに笑顔はなかった。といっても、うれしくなかったというわけではない。「たぶん、うれしすぎて表情が固まったのだと思います」と山川大雅主将（２年）は照れ笑いを浮かべた。

昨夏甲子園優勝の原動力となった左腕エースの末吉良丞（２年）、右腕の新垣有絃（２年）の２枚看板を中心とした全国トップクラスの２枚看板が高く評価された。比嘉公也監督は「新しい投手でも勝ち上がっていけるような、そういう試合展開にしていきたいと思います」とさらなる投手力の底上げを目指す。

課題に挙げるのが打力。指揮官が「どうしたら得点を挙げられるかというところに重点を置いてセンバツに入っていきたいと思います」とプランを口にした。今大会から導入されるＤＨ制については「何も考えていないので、いろいろな人と話をしながら参考にできることがあればチームに落とし込んでいきたい」と練習、オープン戦などで対策していく考えだ。主将の山川大雅（２年）「スイングする量、打球速度だったり打力に磨きをかけてやってきました。１日中、バッティングの日もありました」。低く強い打球を意識してスイングしてきた。

追う立場から追われる立場になっても「自分たちのやるべきことをやるだけです」と山川。史上５校目の夏春連覇へ、挑戦者の気持ちで立ち向かう。（秋本 正己）