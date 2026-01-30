Image: Amazon

アイデアの勝ちだなぁ。

職場で温かいスープや飲み物を飲みたい！ってときに、保温できるボトルがあると助かりますよね。朝入れたスープでも、昼くらいまでなら温かさをキープしてくれます。

でも、もっとアツアツなのがいいんだ！

という人に、チェックしてほしいボトル見つけました。

MOTTERU 電子レンジが使えるサーモボトル 2,487円 Amazonで見る PR PR

モッテルのステンレス保温ボトルなのですが、なんとこれ、保温に加えてレンジでチンもできるというのです。

まさかの二重構造。インナーボトルは温めOK

いやいや、ステンレスをチンしちゃだめでしょう？って思うじゃないですか。それはそう、確かに金属はレンジご法度です。でも、このモッテルのボトル、なんと…

Image: Amazon

ステンレスのアウターボトルの中に樹脂素材インナーボトルを備える、というマトリョーシカ的な二重構造を採用。

アウターボトルは2層の真空状態になっているので、そもそもの保温力が高いうえ、もし冷めてしまっても、インナーボトルを取り出してレンジに突っ込めるのです。その発想はなかったわ…。

Image: Amazon

ちなみに、アウターボトルだけで使うこともできて、そのときはちょっと容量多めに入ります。夏場とかたくさん飲みたいときは、アウターボトルだけの運用もいいですねー。

とりあえず、職場にレンジある人は、みんな買ったほうがいいと思います。温め直せるって、やっぱ便利だと思うので。

Source: Amazon