プロ野球・巨人の則本昂大投手が、合同自主トレ初日から2日連続でブルペンに入ったワケを明かしました。

巨人の一軍キャンプメンバーは、春季キャンプに先んじて合同自主トレを実施中。則本投手は初日から早速ブルペンに入りました。すると2日目もアップを終えるとブルペンに一番乗り。フォームを確認しながら黙々と投げ込みました。

現在のコンディションについては「かなり良い方。良いので飛ばしすぎないようにセーブしながらという感じ」と語った則本投手。昨季は自身のパフォーマンスを出し切れなかったということで、フォームの改善に取り込んでいることも明かします。

2日連続のブルペン入りについては「とにかく反復練習をしないと体に染みつかないので、できるだけ元

気な時にブルペンに入って、傾斜で自分のやりたいことを体に染みこませたい」と説明。新フォームについても「とにかくムダのない動きで、ケガのリスクを少なくしつつ自分のポテンシャルを最大限発揮できるフォームづくり」と言及しました。

そんな中「甲斐(拓也選手)はまだ僕の球を受けてくれないので」と少しさみしげ。「受けられる球になったら受けるよ、ノリさんはまだまだやなぁ」といった言葉をかけられたことを明かし、「甲斐さんに受けてもらえるように頑張ります」と笑いを誘います。

さらに、目前に迫る春季キャンプに向けても「ケガしないようにできるだけアピールして、しっかりローテーションをつかみ取りたい。自分の長所を生かしつつ、実戦で結果を残して頑張りたい」と意気込みました。