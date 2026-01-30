¡ÖÄã¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×»³ËÜÍ³¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½ç°Ì¤ËÊÆÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡¡Å¨¥Õ¥¡¥ó¤¹¤é¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡×¤ÎÀ¼
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤¬¡ÄMLBÀìÌç¶É¤Î¥é¥ó¥¯¤Ç7°Ì
¡¡Âç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬Áª¤Ö2026Ç¯¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ë7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÄã¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬X¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢30»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î173²ó2/3¤òÅê¤²¡¢1Ç¯´ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¹¹¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²MVP¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤ÎÂç¹õÃì¤À¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤¬MLB¥Ê¥¦¤Î¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×10¤Ç7°Ì¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔËþ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥ä¥Þ¤ÏºÇÄã¤Ç¤â5°Ì¤À¡×
¡ÖÃÏµå¾å¤Ë¥ä¥Þ¥â¥È°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤Ï6¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÄã¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×
¡Ö¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡×
¡ÖB¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¡ÖÈà¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤À¡×
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë1°Ì¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡£2°Ì¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÆ±¾Þ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡£°Ê²¼¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼Åê¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¡¼¥ëÅê¼ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë