FC東京の日本代表DF長友佑都（39）が2月6日に開幕する「明治安田J1百年構想リーグ」を前にスポニチ本紙の取材に応じ、今年の干支（えと）は午（うま）ながら、どう猛な「虎」になると宣言。目標をリーグ初制覇とアジア人初のW杯5大会連続出場に定めた。2つの夢を追いかける鉄人が、人生最後の大勝負に挑む。（取材・構成 馬場 康平）

何度も逆境を乗り越えてきた長友が、「人生最後の大勝負」に打って出る。「（サッカー）人生最後の勝負の年だと思っている。東京のタイトルと、W杯。この2つの夢をかなえないといけない。それができなければ、これまで積み上げたキャリアも全て吹き飛ぶと思っている」。吐き出す言葉には強い覚悟がにじんだ。

ルーキー時代から変わらぬ野心的な目つき。明大在学中の08年にプロ入りし、気づけば今季が19年目だ。

「大げさに言えば生きるか死ぬかの世界。サッカーで飯を食う覚悟や、意思だけは誰よりも持ってきた」。その覚悟は、一度も揺らいだことがない。クラブでは一回り以上年の離れた選手に交じっても誰よりも熱く、真剣にサッカーと向き合ってきただけに「だから、このチームでオレが一番、ギラついてるでしょ？それも少し寂しいけどね」と言う。

だからこそ「代表で俊さん（中村俊輔）が普段どんなことをやっているのか、“もう部屋に来るな”とうざがられても聞きに行った。プロを生き抜く、成り上がるための答えがそこにあった。そういうギラギラした選手が、もっと増えないと優勝は難しい」と、厳しい注文も出した。

一方で、意識の高い選手が集まる日本代表には、そうした熱が満ちているようで「だから楽しい。オレが火を付けているようで、あいつらに火を付けてもらっている。“サッカーってこうだよな”って思い出させてくれる」と言う。

長友の挑戦には、いつも“語録”がつきもの。「勝負の年のテーマは？」と聞くと、ニヤリと口角を上げ「もう人間じゃない。長友？あいつはもう肉食獣、虎だ」と強調。「初心に戻るぐらいのギラギラで、野性の強さをピッチで表現したい。全てにおいてどう猛な虎になる。今年は午年だけど、オレ、寅（とら）年だからね。虎みたいな力強さとしなやかさ、強さを見せたい」と言い切った。リーグ制覇と前人未到のW杯5大会出場へ、どう猛な虎はサッカー人生最後の夢を追い、主役を食う。