全国の書店などで販売されている月刊『ディズニーファン』3月号にて、東京ディズニーシーで開催中の「ディズニーストーリービヨンド」のファンアートを募集中。

今回が第3弾となる「ディズニーストーリービヨンド」はパラッツォ・カナルを舞台に、ゴンドリエを目指す青年「カルロ」の物語です。

第三弾は｢パラッツォ・カナル｣でゴンドリエを目指す青年の物語！東京ディズニーシー「ディズニーストーリービヨンド」

好きなキャラクターをイラストにしたり、好きな場面を想像力でアートに起こしてファンアートコンテストに応募可能。

ファンアートコンテストのグランプリ受賞者には、東京ディズニーリゾートのパークチケット（ペア）がプレゼントされます。

また、グランプリ候補者の作品は、審査員であるウォルト・ディズニー・イマジニアリングのイマジニアからのコメントとともに誌面で発表されます。

講談社の月刊「ディズニーファン」2月号・3月号にて開催されている「ディズニーストーリービヨンド」ファンアートコンテストの紹介でした☆

Ⓒ Disney

※応募には「ディズニーファン」2月号、または3月号の購入が必要です。

※講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

