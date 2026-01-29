フィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、加熱式たばこ「IQOS イルマ i シリーズ」の新色として「エレクトリックパープル」を発表。1月29日（木）より順次販売を開始する。

このたび加わった新色は、洗練された佇まいとエネルギッシュな魅力をあわせ持つ、特別なパープルカラーが特徴。シンプルながらも鮮やかな発色と深みのある質感を両立させることで、ユーザーの個性をさりげなく際立たせてくれる一台に仕上がっている。

好みの使用スタイルに合わせて3つのモデルから選択が可能だ。

・「IQOS イルマ i プライム エレクトリックパープル」：スタイリッシュなデザインで多彩な機能が詰まった最上位モデル。9,980円（税込）

・「IQOS イルマ i エレクトリックパープル」：お馴染みのデザインで多彩な機能が詰まった定番モデル。メーカー希望小売価格：6,980円（税込）

・「IQOS イルマ i ワン エレクトリックパープル」：20本連続使用が可能なオールインワンモデル。メーカー希望小売価格：3,980円（税込）

今回の新色発表にあたり、PMJポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシック氏は、製品に込めた想いを次のように述べている。

「IQOSユーザーの皆さまの満足度をさらに向上させるとともに、20歳以上の紙巻たばこ喫煙者に、さらなる幅広いカラーラインアップをお楽しみいただくため、新色『IQOS イルマ i エレクトリックパープル』を発売することとなりました。

『IQOS イルマ i エレクトリックパープル』は、洗練されたエレガンスと、鮮烈なエネルギーをテーマに、シンプルでありながらも個性的で、上品さと力強さを兼ね備えたカラーとなるようにデザインしています。

個性と存在感が際立つ色調は、IQOSブランドの多様性をさらに広げる魅力があると考えています。

PMJでは引続き、市場の動向およびユーザーの声を注視しながら、20歳以上の喫煙者にご満足いただける製品の展開・提供に努めてまいります」

今回の新色登場は、モデルごとの機能性とカラーを掛け合わせた選択の自由度を、より高めるラインアップの拡充になりそうだ。