墜落した機体＝28日、コロンビア・オカーニャ/Aeronáutica Civil Colombia

（CNN）南米コロンビアで28日、乗客13人と乗員2人が搭乗した航空機が墜落した。生存者は確認されていない。コロンビア民間航空当局がCNNに明らかにした。

搭乗者のなかにはディオヘネス・キンテロ議員も含まれている。同氏を下院議員に指名した政党が明らかにした。

キンテロ氏の広報チームによると、航空機が消息を絶った後、同氏とアシスタントと連絡が取れなくなった。携帯電話の最後の位置情報は、離陸前のカミーロ・ダサ空港だったという。

キンテロ氏は2022年から国会議員を務めており、16年の和平合意に基づき、コロンビアの左翼ゲリラ「コロンビア革命軍（FARC）」との紛争被害者を代表する「特別平和選挙区」の代表だった。

運輸相によると、国営航空会社サテナが運航する機体が離陸直後に航空管制との連絡を失った。

この航空機はククタからオカーニャに向かっていた。

航空機追跡サイト「フライトアウェア」によると、同機はカミーロ・ダサ空港を離陸して9分後に信号が途絶えた。

当局は複数の航空機を投入した捜索の結果、農村部で墜落した機体を発見した。

地元首長は犠牲者の家族に哀悼の意を表した。