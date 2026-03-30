片岡物産はこのほど、一杯型ドリップコーヒー「モンカフェ」4品を刷新し、3月上旬から、5袋入り商品を北海道エリア限定で発売した。4月上旬からは、ECサイトで大容量24袋入り商品の一部販売を予定している。〈味わいや仕様をリニューアル〉該当商品は、「プレミアム ブレンド」、「京都ブレンド」、「モカ ブレンド」、「コロンビア ウィラ」。5年以上の開発期間をかけ、商品設計を刷新した。ブレンドごとの個性が際立つ豆を採用し