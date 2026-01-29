鹿児島城西のエースストライカー・境勇翔

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は新人戦鹿児島県大会から。決勝でインターハイと選手権の2冠に輝いた神村学園に延長戦の末に1-2で敗れた鹿児島城西のエースストライカー・境勇翔について。かつて大迫勇也が背負い、昨年は多くのJ1クラブが獲得レースを繰り広げるも、筑波大学への進学を決めたFW大石脩斗が背負ったナンバー9を引き継いだ男の凄さとは。

「これまでの9番より、もっと違いを出せたらなと思います。点を取るだけではなく守備で貢献する。どこまでもボールを貪欲に追いかけて食らいついていく泥臭いFWになりたいです」

こう決意を口にする境がFWになったのは、昨年の夏のことだった。178cmのサイズとスピード、キック力を武器に、それまでは右サイドハーフがメインポジションだったが、鹿児島城西の9番に求められる『最前線でボールを収める力』を秘めていると新田祐輔監督が判断し、絶対的なエースストライカーである大石のライバルとして期待を込めてコンバートしたのだった。

「鹿児島城西の9番は『ザ・ストライカー』というイメージです。強くて速くて決めきれる。しかも、大事なところで決められる選手がつけている番号。大迫勇也さんは飛び抜けてレベルが高いですし、大石さんも世代トップクラスの選手。大迫さんは映像で、大石さんは誰よりも一番近くで見て、動き出しや身体の使い方などを学びました」

サイドハーフとして積極的な突破を仕掛けてきただけに、ゴールに背を向けるプレーに最初は苦戦した。ポストプレーやロングボールを収める時も新田監督から「ヘディングじゃなくて胸で収めろ」と指摘を受け、ボールの軌道を予測して相手を背負いながらボールを収めるプレーを必死で練習した。その上で大石のプレーにも目を凝らした。

「大石さんは相手を背負って封じるプレー、一瞬の駆け引きを駆使して一発で裏に抜け出すプレーがうまい。それにドリブルの時も相手の間合いを見ながら、相手の嫌がるスペースに運んでいくところがすごくうまかったので、それも参考にしました」

新田監督の言葉をしっかりと受け止め、かつ大石に積極的に質問をしながら自分の力へ変えていった。

この努力が徐々に実り始め、昨年はシーズン途中に背番号が16番から11番に変わり、プリンスリーグ九州では2ゴールをマーク。選手権予選決勝の神村学園戦では、負傷の影響でベンチスタートだった大石の代わりにスタメンでピッチに立った。

「どんどん『9番』に対する憧れが強くなっていって、『来年は僕が背負いたい』と思うようになりました」

ライバルの神村学園は鹿児島城西との決勝を制した後、その勢いのままに選手権で頂点に立った。この様子をテレビで見ていた境の心はさらに燃え上がった。

「神村学園は一人一人の個性が強くて、上手くてかつみんなが全力で走る。もう全部がうまかったですし、素直に強いと思いました。もちろんかなり悔しい気持ちで見ていましたし、『今年は城西の時代にしよう』と新チームが立ち上がった時からみんなで言っているので、僕はそのチームのエースになりたいという気持ちがより強くなりました」

そして新チームが立ち上がり、背番号9は希望通り境のもとに渡った。新人戦で背番号9の姿を披露すると、最前線で磨き上げたポストプレーと前への推進力、そしてシュートへの積極性を発揮してチームの先頭に立った。

神村学園との決勝戦ではDF浦本翔竜のシュートをGKが弾いたこぼれにすかさず反応して先制弾をマーク。後半に追いつかれて延長戦の末に1-2で敗れたが、今年も神村学園の最大のライバルとしての存在感は示した。

「僕は鹿児島育英館中から6年間、城西でサッカーを学んできました。中学の時は右サイドバック、高校に入って右サイドハーフ、FWといろいろなポジションで学ばせてもらったことで、プレーの幅が広がりましたし、今はFWとしてもっと成長したいという気持ちにさせてもらいました。憧れていた9番だからこそ、背負うことができる今年1年間で、真のエースストライカーになれるように頑張りたいと思っています」

9番に込められた伝統と責任の重みが背負った選手を成長させる。FW歴半年の彼がこの重みを力に変えて行くことで、鹿児島の歴史に新たなページを作り上げて行くかもしれない。そう期待をしたくなるほどの素材であることは間違いない。（安藤隆人 / Takahito Ando）