ポンドドル、戻り売り強まる 英財政状況は非常に脆弱に見える＝ＮＹ為替
きょうの為替市場でドルが買い戻される中、ポンドドルは戻り売りが強まっている。前日は一時１．３８７０ドル付近まで上昇し、２０２１年９月以来の高値水準まで上昇していた。ただ、急ピッチな上昇に高値警戒感も出ており、本日は戻り売りに押されている状況。一方、ポンド円はＮＹ時間に入って買い戻しが膨らんでおり、２１日線が控える２１１円台後半まで買い戻されている。
英財政状況は非常に脆弱に見えるとの指摘がエコノミストから出ている。２６年世界経済見通し会議で述べた。１１月の予算案では、財政余力が約９０億ポンドから約２００億ポンドに引き上げられ、市場に一定の安心感をもたらした。リーブス英財務相は、歳入増を目的とした、後半に集中する増税も発表。
しかし、今回の予算措置は必要な収入をもたらす可能性は低いように見えると、同エコノミストは指摘。英国の成長見通しは弱く、政府収入を押し上げる可能性は低いという。
GBP/USD 1.3776 GBP/JPY 211.78 EUR/GBP 0.8661
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
