値段も味も昭和のまま 大正で愛される1本90円「沖縄風ホルモン」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「ホルモン、アブラ一本９０円！西成やまきスタイルの昭和ホルモン！大正ミヤギホルモンの仕込みに密着！」という動画を公開。大阪市大正区で長年愛される「沖縄風ホルモン」の名店の仕込み作業に密着し、その独特な調理法と味の秘密に迫っている。
動画では、店主が手際よくホルモンを調理していく様子が映し出される。まず特徴的なのが、ホルモンやレバーを「焼いてから串に刺す」というスタイルだ。ハラミとホルモンは串に刺した状態で大量に鉄板で焼き上げ、秘伝のタレを絡めて仕上げる。一方、アブラミやレバーは、鉄板で焼き上げた後に一つひとつ丁寧に串に刺していく。特に「アブラミ」という部位は、アクが非常に強いため、一度湯がいて下処理をしないと料理に使えないと店主は説明した。
この店の味の決め手となるのが、長年継ぎ足されてきた秘伝のタレだ。店主は、このタレについて「ニンニクとかショウガとか、唐辛子とかのスパイシー系は一切使ってません」と明かした。香辛料や香味野菜を使わないことで、子どもから大人まで誰もが楽しめる優しい味わいを実現しているという。このこだわりこそが、地域住民のおやつ代わりとしても親しまれる理由なのだろう。
ホルモンやレバー、アブラミは1本90円、ハラミは170円という驚きの価格設定も魅力の一つだ。注文が入ると、焼き上げられた串を再び鉄板で温め直し、追いダレをして提供される。店主の熟練の技と、食材への深い理解から生まれるホルモン焼きは、訪れる人々を魅了し続けている。大阪の下町情緒あふれるこの味を、一度試してみてはいかがだろうか。
動画では、店主が手際よくホルモンを調理していく様子が映し出される。まず特徴的なのが、ホルモンやレバーを「焼いてから串に刺す」というスタイルだ。ハラミとホルモンは串に刺した状態で大量に鉄板で焼き上げ、秘伝のタレを絡めて仕上げる。一方、アブラミやレバーは、鉄板で焼き上げた後に一つひとつ丁寧に串に刺していく。特に「アブラミ」という部位は、アクが非常に強いため、一度湯がいて下処理をしないと料理に使えないと店主は説明した。
この店の味の決め手となるのが、長年継ぎ足されてきた秘伝のタレだ。店主は、このタレについて「ニンニクとかショウガとか、唐辛子とかのスパイシー系は一切使ってません」と明かした。香辛料や香味野菜を使わないことで、子どもから大人まで誰もが楽しめる優しい味わいを実現しているという。このこだわりこそが、地域住民のおやつ代わりとしても親しまれる理由なのだろう。
ホルモンやレバー、アブラミは1本90円、ハラミは170円という驚きの価格設定も魅力の一つだ。注文が入ると、焼き上げられた串を再び鉄板で温め直し、追いダレをして提供される。店主の熟練の技と、食材への深い理解から生まれるホルモン焼きは、訪れる人々を魅了し続けている。大阪の下町情緒あふれるこの味を、一度試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
西成の伝説の味やまきを思い出させるホルモン女将。独学で再現した「串ホルモン」の魅力
連日完売！料理好きオカンと美人娘が営むおばんざい屋の裏側
これが総本店の味！二郎系「夢を語れ」創業者のラーメン作りに密着
チャンネル情報
料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします