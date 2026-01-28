この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「ホルモン、アブラ一本９０円！西成やまきスタイルの昭和ホルモン！大正ミヤギホルモンの仕込みに密着！」という動画を公開。大阪市大正区で長年愛される「沖縄風ホルモン」の名店の仕込み作業に密着し、その独特な調理法と味の秘密に迫っている。



動画では、店主が手際よくホルモンを調理していく様子が映し出される。まず特徴的なのが、ホルモンやレバーを「焼いてから串に刺す」というスタイルだ。ハラミとホルモンは串に刺した状態で大量に鉄板で焼き上げ、秘伝のタレを絡めて仕上げる。一方、アブラミやレバーは、鉄板で焼き上げた後に一つひとつ丁寧に串に刺していく。特に「アブラミ」という部位は、アクが非常に強いため、一度湯がいて下処理をしないと料理に使えないと店主は説明した。



この店の味の決め手となるのが、長年継ぎ足されてきた秘伝のタレだ。店主は、このタレについて「ニンニクとかショウガとか、唐辛子とかのスパイシー系は一切使ってません」と明かした。香辛料や香味野菜を使わないことで、子どもから大人まで誰もが楽しめる優しい味わいを実現しているという。このこだわりこそが、地域住民のおやつ代わりとしても親しまれる理由なのだろう。



ホルモンやレバー、アブラミは1本90円、ハラミは170円という驚きの価格設定も魅力の一つだ。注文が入ると、焼き上げられた串を再び鉄板で温め直し、追いダレをして提供される。店主の熟練の技と、食材への深い理解から生まれるホルモン焼きは、訪れる人々を魅了し続けている。大阪の下町情緒あふれるこの味を、一度試してみてはいかがだろうか。