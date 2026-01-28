海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！急増する“50年住宅ローン”に潜む危険性と賢い活用法
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「50年ローンは絶対は危険!?10年後に後悔する人の共通点と残債の罠を解説します！」と題した動画で、近年、特に若い世代で利用が急増している「50年住宅ローン」について、そのリスクと賢い活用法を解説した。
動画の冒頭で宮脇氏は、都心部を中心とした不動産価格の高騰により、従来の35年ローンではマイホームの購入が困難になっている若者世代が増えていると指摘。その結果、月々の返済額を抑えられる50年ローンを選択する人が急増しているというデータを提示した。
しかし、宮脇氏はこの選択に警鐘を鳴らす。最大の懸念点として挙げたのは「総支払額の増加」だ。動画では、5,000万円を金利2%で借り入れた場合のシミュレーションを紹介。35年ローンでは総支払額が約7,000万円であるのに対し、50年ローンでは約8,000万円となり、実に1,000万円もの差額が発生することを明らかにした。
さらに、見落とされがちなリスクとして「残債割れ」を挙げる。ローン期間が長くなると元本の減るスピードが遅くなるため、売却したいと考えた時に、物件の売却価格がローン残高を下回ってしまう可能性が高まるという。宮脇氏は「月々の支払いを減らしたいんですって使ってしまうと、後で地獄を見る可能性がある」と述べ、安易な選択の危険性を強調した。
一方で、50年ローンは「計画的に使わないと危険な諸刃の剣」であり、有効な活用法も存在すると語る。具体的には、35年ローンとの差額分をローン金利以上の利回りで投資に回す方法や、将来的に資産価値が下がりにくい物件を厳選する「出口戦略」の重要性を説いた。最後に宮脇氏は「50年ローンを検討する際は、目先の返済額だけでなく、長期的な視点での資産計画が不可欠である」と動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
宮脇さき＠海外不動産個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営