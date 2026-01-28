¤½¤ê¤ã¿Í¤â´ë¶È¤âÆ¨¤²½Ð¤¹¤ï¤±¤À¡ÄÇ¯¶âºâÀ¯¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤âŽ¤¿Í¸¢¹ñ²È¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥É¥¤¥Ä¤È¤¤¤¦È¿ÌÌ¶µ»Õ¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
¢£¥É¥¤¥Ä¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¡×
¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë¤¢¤ë·ÐºÑ¸¦µæ½êInfo¤ÎÁ°½êÄ¹¡¢¥Ï¥ó¥¹¡á¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¡¦¥¸¥ó»á¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÂè1µé¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¡£Æñ¤·¤¤ÏÃ¤ò°×¤·¤¯´Ê·é¤Ë¡¢¤·¤«¤â¡¢ÆâÍÆ¤Î¼Á¤ò¤¢¤Þ¤êÍî¤È¤µ¤º¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£
¤½¤Î¥¸¥ó»á¤¬¡¢9·î10ÆüÉÕ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥¿¡¼¡¦¥¢¥ë¥²¥Þ¥¤¥Í»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢·ÐºÑ¤È³ØÌä¤Î³èÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢³§¡¢ÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤ò¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¤«¤µ¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÄÌ²ß¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ±Ù¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà¤â¡¢¶µ°é¤ÎÊø²õ¤âÊü¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æ¯¤±¤ë¤Î¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÍÜ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
23Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤¬¡¢¡Ö¿¼¹ï¡×¤Ê¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¤Î¹ñ¡¹¤ä¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡Ê2024Ç¯OECDÄ´¤Ù¡Ë¡£
ÉÂ·ç¡ÊÍµë¡Ë¤â¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬¤È¤ê¤ï¤±ÉÂ¼å¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¡£¶ÐÏ«°ÕÍß¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Ï°Å¤¤¡£
¢£¡ÈÇ¯¶âÌäÂê¡É¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥É¥¤¥ÄµÄ²ñ
11·î¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Î½Ð¤·¤¿Ç¯¶âË¡°Æ¤¬±ê¾å¤·¤¿¡£
¸½À¯ÉÜ¤ÏCDU¡¿CSU¡Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼ç¡¿¼Ò²ñÆ±ÌÁ¡Ë¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÏ¢Î©¤Ç¡¢Ë¡°Æ¤Ï¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÏ«Æ¯Áê¤¬Ï¢Î©¶¨Äê¤Ë±è¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡£
¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÏÀ¯¸¢Ã¥¼è°ÊÍè¡¢Ï¢Î©¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤¬¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤ËÀ¹¤ê¤ËÀ¹¤Ã¤¿²þÀµË¡°Æ¤Ë¤â°Û¤ò¾§¤¨¤º¡¢µÄ²ñ¤Ë¾µÇ§¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ö¤â¤¢¤í¤¦¤Ë¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¡¢CDU¡¿CSU¤ÎÀÄÇ¯Éô¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¾Íè¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿´ú¤ò¿¶¤êæÊ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÀÄÇ¯Éô¤Ï14ºÐ°Ê¾å35ºÐ°Ê²¼¤ÎÅÞ°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î18¿Í¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤¹¤Ç¤ËµÄÀÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Í¿ÅÞµÄ°÷¤Î¿ô¤ÏÌîÅÞ¤ò12¿Í¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î18¿Í¤¬È¿ÂÐ¤Ë²ó¤ì¤ÐË¡°Æ¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Î¸¢ÎÏ¤Ï¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤âÅÞÆâ¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Êø²õ¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¡¢Åö»þ¤Î¥·¥ç¥ë¥ÄÀ¯¸¢¡Ê¼ÒÌ±ÅÞ¡¦ÎÐ¤ÎÅÞ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤Î3ÅÞÏ¢Î©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬Ê¬Îö¡£ºâÀ¯µ¬Î§¤ò´Ë¤á¤Æ¼Ú¶â¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬¼ÒÌ±ÅÞ¤ÈÎÐ¤ÎÅÞ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤¬¼«Ì±ÅÞ¤À¤Ã¤¿¡£
Í×¤¹¤ë¤ËÁèÅÀ¤Ï¤ª¶â¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¯¸¢¤ÏÇËÃ¾¤·¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ÇCDU¤Î¥á¥ë¥ÄÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿·À¯¸¢¤¬¤Þ¤¿¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁýÂç¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡©
¼Â¤Ï2017Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Î¸å¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ë¥±¥ë¼óÁê¤Ï¼ÒÌ±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¾ùÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ¯¶â¤Î°ÂÄê²½¡×¤òÏ¢Î©¶¨Äê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯¤Þ¤Ç¡Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ³Û¤¬ºÇ½ªÄÂ¶â¤Î48¡ó¤ò³ä¤é¤Ê¤¤¡Ê¤¿¤À¤·¡¢Ê¿¶Ñ½êÆÀ¼Ô¤¬45Ç¯¶ÐÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤È¾ò·ï¤Ï¤¢¤ë¡Ë¡¢¢Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤¬¼ýÆþ¤Î20¡ó¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼è¤ê·è¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢¤³¤ì¤¬31Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â40Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¤â¡¢46¡óÄøÅÙ¤ÎµëÉÕÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÇ¯¶â¤Î°ÂÄê²½¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¡£CDU¤¬¤½¤ì¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤¿¤ï¤±¤À¡£
Ç¯¶â¤Ë¤Ïº£¤Ç¤µ¤¨ËèÇ¯840²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ15Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¡Ë¤â¤ÎÀÇ¶â¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢31Ç¯°Ê¹ß¤â¡ÖÇ¯¶â¤Î°ÂÄê²½¡×¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È¡¢40Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊä½õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤µ¤é¤Ë1200²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó22Ãû±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©¡¡¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼¡À¤Âå¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÄÇ¯Éô¤Î¼çÄ¥¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎºÐ½Ð¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËµðÂç¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ï41¡ó¡ÊIW¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Ç¯¶â¤È°åÎÅÈñ¤ÎÊä½õ¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤¬º£¸å¤âÁý¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Í¸ý¹½À®¤ò¸«¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¡£
¢£¡Ö½ÐÀ¤¤«¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¤Íè¤«¡×»ÄÇ°¤Ê·ëËö
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÇ¯¶âË¡°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¼Ô¤äÀìÌç²È¤¬¶¯¤¯ºÆ¹Í¤òÂ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë°Õ¤ò·è¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÄÇ¯Éô¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤Û¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤¬¤¤¤ï¤ÐÀÄÇ¯Éô¤ÎÈ¿Íð¤ÇÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÊø²õ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¾Ç¤Ã¤¿CDU´´Éô¤Ï¡¢µÄÀÊ¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÄÇ¯Éô¤ÎµÄ°÷¤ò1¿Í¤º¤Ä¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢°»¤ÈÊÜ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡È¸·¤·¤¯¡É²û½À¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Àº¸ÇÉÅÞ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ìµ¸úÉ¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥á¥ë¥Ä»á¤Ë½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
º¸ÇÉÅÞ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âCDU¤«¤é¶Ëº¸¤È¤·¤ÆÁË³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎÌÌÌÜ¤Ï´ÝÄÙ¤ì¤À¡£
¤·¤«¤··ë¶É¤Ï¡¢ÀÄÇ¯Éô¤Î12¿Í¤¬¡ÈÅ¾¸þ¡É¤·¡¢Ë¡°Æ¤ÏÌµ»ö²Ä·è¡£
¼ã¤¤À¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ½ÐÀ¤¤ÎÆ»¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¯¼£²È¤ÏÏ·¤¤¤â¼ã¤¤¤â¡¢¤¢¤¿¤«¤âÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Î¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¤Û¤È¤ó¤É´ãÃæ¤Ë¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£ÍÇ½¤Ê¿Íºà¡¦´ë¶È¤Ï¹ñ³°¤Ë¡Ä¡Ä
°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉéÃ´¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥¸¥ó»á¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë²á¹ó¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¡¢¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¤¬³°¹ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥¤¥Ä¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤ÏÍ¾ÎÏ¤Î¤¢¤ëÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ï¹âÅÙµ»½Ñ¼Ô¤ä°å¼Ô¤Ê¤É¼ã¤¯¤ÆÍÇ½¤Ê¿Íºà¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ì¤¤À¤ËÂçÎÌ¤ËÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÆñÌ±¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
µ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¾Íè¤Ï¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×°Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤ÈÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ·¿Í¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤¯¤·¤Æ¿Í¸¢¹ñ²È¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¹ÔÀ¯²þ³×¤ÇÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¤Î¤¬Àè·è¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ºâ¸»¤Ê¤É¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²þ³×¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¢£¿Í¸¢¥¨¥ê¡¼¥È¹ñ²È¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤ÎÊý¤â¡¢ÄË¤ß¤Î¤È¤â¤Ê¤¦²þ³×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤¬Æ¯¤¤¤Æ²þ³×¤Î°Õ»Ö¤Ï¹øºÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤éÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ï²þ³×¤ò¤º¤ë¤º¤ë¤È°ú¤±ä¤Ð¤·¡¢¤½¤ÎÂå°Æ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯¶âÉÔÂ¤Ï°ÜÌ±¤äÆñÌ±¤ÇÊä¤¨¤ë¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
Ç¯¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÌµ¤¤ºâ¸»¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤ó¤ÊÍý¶þ¤ò¤³¤Í¤Æ¤â¤ä¤Ï¤êÌµ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï·¿Í¤â¼ã¼Ô¤â°ÜÌ±¤â¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡£
24Ç¯¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢5ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¶¡¤Î42.6¡ó¤¬¡¢°ÜÌ±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿°ÜÌ±¤Î»Ò¶¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÜÌ±¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î½ÐÀ¸Î¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬°é¤Á¡¢¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À20Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î¥¸¥ó»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î·ÐºÑ¤È³ØÌä¤Î³èÎÏ¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÈà¤é¡È³°Íè¼ï¡É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ßÚÎö¤·¡¢·ÐºÑ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¡¢¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥¤¥Ä¤Î¡ÈºßÍè¼ï¡É¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î»Ñ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ç¯¶â¤â¡¢°ÜÌ±¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â1ÂÐ1¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë°ìÅÙ¤âÇ¯¶â¤Î³Ý¤±¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ¯¶â¤Þ¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñÊÁ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¤»Ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤ËÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î27Æü¡Ë
Àî¸ý ¥Þ¡¼¥ó ØªÈþ¡Ê¤«¤ï¤°¤Á¡¦¥Þ¡¼¥ó¡¦¤¨¤ß¡Ë
ºî²È
ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô²»³Ú³Ø²ÊÂ´¶È¡£1985Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÂç³Ø±¡¥Ô¥¢¥Î²Ê½¤Î»¡£¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Òºß½»¡£1990Ç¯¡¢¡Ø¥Õ¥»¥¤¥óÆÈºÛ²¼¤Î¥¤¥é¥¯¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¡¢¤½¤Î±Ô¤¤ÈãÈ½Àº¿À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£2013Ç¯¡Ø½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¥É¥¤¥Ä 8¾¡2ÇÔ¤ÇÆüËÜ¤Î¾¡¤Á¡Ù¡¢2014Ç¯¡Ø½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ9¾¡1ÇÔ¤ÇÆüËÜ¤Î¾¡¤Á¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¡Üα¿·½ñ¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¡Ø¥É¥¤¥Ä¤ÎÃ¦¸¶È¯¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¤¬¡¢2016Ç¯¡¢Âè36²ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à¾Þ¤ÎÉáµÚ·¼È¯¾Þ¡¢2018Ç¯¡¢¡ØÉü¶½¤ÎÆüËÜ¿ÍÏÀ¡Ù¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Æ±¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÍýÁÛ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¡Ù¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¡Ö¿·¡×·ÐºÑÀïÁè ¤Ê¤¼¼«Æ°¼Ö¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤òÃÎ¤ì¤ÐÌ¤Íè¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¥á¥ë¥±¥ë ²¾ÌÌ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¿·Ãø¤Ë¡ØÌµ¼Ùµ¤¤ÊÆüËÜ¿Í¤è¡¢ÇòÃëÌ´¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤è¡Ù ¡Ê¥ï¥Ã¥¯¡Ë¡¢¡Øº¸·¹²½¤¹¤ëSDGsÀè¿Ê¹ñ¥É¥¤¥Ä¤Çº£¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Êºî²È Àî¸ý ¥Þ¡¼¥ó ØªÈþ¡Ë