YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「Appleアカウント残高の使い方・お得なチャージ方法を実演解説！」と題した動画を公開。Apple製品やサービスの支払いに利用できるAppleアカウントの残高について、10%以上の高還元も狙えるお得なチャージ方法を2パターン、実演を交えて詳しく解説した。



まず、Appleアカウントの残高とは、iPhoneなどのApple製品や、App Storeでの有料アプリ購入、アプリ内課金、Apple Musicといったサブスクリプションサービスの支払いに使える、前払い式の電子マネーのことであると説明。これを利用するには、事前にチャージが必要となる。



動画で紹介されたお得なチャージ方法は2つある。1つ目は、コンビニのキャンペーンを利用する方法だ。セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップの大手4社では、Appleアカウントへのチャージで10%分が還元されるキャンペーンが定期的に開催されるという。動画では、iPhoneのウォレットアプリからバーコードを表示し、コンビニのレジで読み取ってもらってチャージする具体的な手順を実演。その際の支払い方法は現金、または各社指定の電子マネー（nanaco、WAON、ファミペイ）に限られる点も注意点として挙げた。



2つ目は、ECサイトでAppleギフトカードを購入する方法だ。特に楽天市場では、楽天の各種サービス利用状況に応じてポイント倍率が上がる「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」や、「お買い物マラソン」といったキャンペーンを組み合わせることで、10%以上の高い還元率を目指せると解説した。ただし、楽天市場のApple Gift Card 認定店では、初回購入から45日間は累計1万円までしか購入できず、それ以上の金額を購入するには初回購入から46日以上経過する必要があるなど、いくつかの注意点も存在する。



購入後は、楽天市場から送られてくるメールに記載されたギフトカードのコードを、App Storeで入力すればチャージが完了する。メールに記載されたリンクをタップするだけで自動的にチャージが完了するため、手間もかからないという。



Apple製品やサービスを日常的に利用する人にとって、これらのチャージ方法は見逃せない。コンビニのキャンペーンやECサイトのポイント還元をうまく活用し、お得にAppleライフを楽しんでみてはいかがだろうか。