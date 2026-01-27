1月22日、女優で歌手の今井美樹がInstagramを更新。そこでのスリーショットが話題となっている。

「今井さんはこの日、《さださん、お元気ですか! 楽しいお話満載でしたね》などの文面とともに、自分と歌手のさだまさしさん、そして夫である布袋寅泰さんとのスリーショットを公開しました。3人とも朗らかな表情で、仲のよさが伝わってくる写真です。

同じ日の別の投稿では、さださんが初めて今井さんに提供し、2026年1月22日に配信された新曲『美しい場所 〜Final Destination〜』のレコーディング風景をとらえた動画も公開されました。今井さんがマイクを前に真剣な表情で歌っている姿や、さださんと布袋さんが手を取り合うシーン、さださんのバイオリンの演奏、布袋さんがギターを弾く姿などが収められています。

豪華な3人が集結した様子もそうですが、何より貴重な今井さんと布袋さんとの“夫婦ショット”に驚くファンも多かったようです」（スポーツ紙記者）

1984年、山田太一氏脚本のドラマ『輝きたいの』（TBS系）で女優デビューを飾り、1986年には『黄昏のモノローグ』で歌手デビューした今井。1999年に布袋と結婚し、2002年には第1子となる長女を出産した。

「女優としては、1990年の『想い出にかわるまで』（TBS系）や1991年の『あしたがあるから』（TBS系）で主演を務め、数々の映画にも出演しています。歌手としても『あしたがあるから』の主題歌『PIECE OF MY WISH』を自ら歌い、ミリオンセラーに。布袋さんが初めて作曲した『Bluebird』や、同じく布袋さんが作詩作曲、プロデュースを担当した楽曲『PRIDE』などで大ヒットを飛ばしました」（芸能担当記者）

2012年、布袋が英国で音楽活動に挑戦するにあたり、今井と長女も一緒に渡英。以来、日本と英国の間を往復しながら音楽活動を続け、近年はコンサート活動が中心となっている。

「2026年は、今井さんにとって歌手デビュー40周年の記念の年でもあります。そのため、夫婦共演も加速しているようです。

2月に発売される今井さんの約8年ぶりのアルバム『smile』を布袋さんが総合演出すると発表されており、まさに二人三脚の活躍といえるでしょう。今井さんの全国ツアーの開催の決定が1月に発表され、これも大きな話題となりました」（同前）

2025年のクリスマスイブにInstagramを始めたばかりの今井は、SNSで家族の姿をあまり出してこなかった。彼女の投稿に布袋の姿が写るのも、これが初めてだ。

「10年以上前からInstagramを開始している布袋さんは、これまでにも家族との写真をアップすることもあり、SNSでは《素敵な家族》《パパの顔が見られる》と好評です。今回、今井さんのInstagramで、さださんをまじえながらうれしそうにしている2人を見て、仲のよさを再確認した視聴者も多かったのでしょう」（同前）

夫・布袋寅泰のバックアップを得て、今井の記念の年はより一層輝くようだ。