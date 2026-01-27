この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

作編曲家のぱくゆう氏が、自身のYouTubeチャンネル「ぱくゆうチャンネル」で「【期間限定セール中】SENNHEISER HD 490 PRO 自腹徹底レヒュー!! これはオススメせざるを得ない...」と題した動画を公開。ゼンハイザーの開放型モニターヘッドホン「HD 490 PRO」を実際に購入し、その実力を徹底的にレビューした。氏は、バランスの取れたサウンドに加え、音楽制作者のニーズに応える数々の実用的な機能を高く評価し、「とりあえずこれを買っておけば間違いない」と結論付けている。



まず、ぱくゆう氏は製品のパッケージと仕様について解説。自身が購入した、付属品が豊富な上位モデル「HD 490 PRO Plus」を開封し、専用ハードケースや2種類のケーブル、交換用イヤーパッドなどを紹介した。特に、本体重量が260gと非常に軽量である点、ケーブルが左右どちらのイヤーカップにも接続できる独自の仕様、イヤーパッドが簡単に交換できる点などを挙げ、現代の音楽制作者のニーズを汲んだ実用的な設計を高く評価した。



実際の装着感について、氏は側圧が強すぎず弱すぎず、本体の軽さも相まって「長時間の使用でもストレスを感じにくい」とコメント。サウンドについては、「良い意味で地味」と表現し、低域から高域まで突出した部分がなく、非常にバランスの取れたサウンドプロファイルだと分析した。解像感や分離感も価格相応のクオリティを備えており、あらゆるジャンルの音楽制作に対応できる万能さがあるという。



また、付属する2種類のイヤーパッド（ミキシング用・制作用）による音質の変化はわずかであり、「音の違いよりも、耳当たりの感触が好みな方を使うのが良い」との見解を示した。



動画の最後で氏は、同製品を「同価格帯に有力な競合製品が少ない」と指摘。高いサウンドクオリティと、他社製品にはない多くの実用的な機能を両立させている点を改めて強調し、これからモニターヘッドホンを選ぶ人にとって「まず基準とすべき一台」であると締めくくった。