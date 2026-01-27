この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【スゴいのさらに上】超高性能なゲームも快適にできるミニPC「MINISFORUM AtomMan G7 Pro」をレビュー。こりゃいいですよね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【スゴいのさらに上】超高性能なゲームも快適にできるミニPC「MINISFORUM AtomMan G7 Pro」をレビュー。こりゃいいですよね」と題した動画を公開。人気の高性能ミニPC「AtomMan G7」シリーズの最新モデル「G7 Pro」を取り上げ、前モデルからの進化点を中心に詳細なレビューを展開した。



「AtomMan G7 Pro」は、前モデル「G7 Ti」からマイナーチェンジが施されたモデルだ。戸田氏はまず外観の変更点に注目。本体の形状は同じとしつつも、カラーリングが紫がかった色からガンメタリック調に変わり、表面のプリントデザインも刷新され、より洗練された印象になったと評価した。また、拡張性についても言及し、フロント部分に新たにUSB Type-C端子が追加された点を「これ、めちゃくちゃいいですよね」と高く評価した。



内部構造については、大型ファンを2基搭載し、ヒートパイプを組み合わせた冷却機構を紹介。「冷却、相当気を使ってますね」と述べ、高いパフォーマンスを安定して引き出すための設計思想に感心した様子を見せた。スペック面での最大の変更点はGPUで、前モデルの「NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop」から「RTX 5070 Laptop」へと進化している。一方で、CPUは前モデルと同じ「Intel Core i9 14900HX」を搭載している。



ベンチマークテストでは、CPU性能を示すCinebench R23のスコアがマルチコアで約3万、シングルコアで約2200と、前モデルをわずかに上回る非常に高い数値を記録。しかし、GPU性能を測るファイナルファンタジーのベンチマークでは、スコアはほぼ同等という結果に。戸田氏はこの点について、GPUの世代は新しくなっているものの、スコア上は「誤差の範囲」との見解を示した。



最後に戸田氏は、価格が前モデルから大幅に上昇している点に触れつつも、昨今のPC全体の価格高騰を考慮すれば「これでも割り出す」と評価。前モデルからの買い替えは必須ではないとしながらも、デザインの変更や端子の追加といった改良点を評価し、これから高性能な省スペースPCを求めるユーザーにとっては有力な選択肢になると結論付けた。