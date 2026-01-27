「食料消費税ゼロ」になるなら恩恵が期待できるのはこの株銘柄！〜キーワードはプチ贅沢

食品消費税ゼロ化で恩恵が期待できる銘柄

今回の選挙の結果を受けて「食品消費税ゼロ化」が実現した場合、消費構造の変化が追い風となる企業に注目したい。

高市早苗首相は衆議院の解散総選挙の発表に際し、飲食料品の消費税率を2年間限定でゼロにする方針を打ち出した。政策による経済効果には賛否両論あるものの、実現すれば消費者の購買心理にインパクトを与えそうだ。

真っ先に連想されるのが「10％ vs 0％」の税率格差が生む需要シフトだ。

現行税率10％の外食に比べ、テイクアウトやスーパーの惣菜である中食（なかしょく：家庭外で調理された食品を購入して自宅で食べるスタイル）は現行税率8％が消滅する。10％の税率格差は決して小さくない。

株式市場では「食品小売・ディスカウントストア」、「食品メーカー」など、減税効果を直接受けやすいセクター（業種）を物色する動きが早くもみられている。いずれも「中食・内食へのシフト加速」が目に見えやすい企業群だ。

恩恵を受ける可能性が高い企業群は、これだけにとどまらないだろう。

ひとつは節約疲れを癒す「プチ贅沢需要の拡大」だ。浮いた消費税分を使い、普段よりワンランク上の高級食材やスイーツをデパ地下などで購入する機会が増えるかもしれない。また、「デリバリー・テイクアウトの再評価」も期待できる。特に、逆風が吹くことが必至となる外食チェーンは黙っているわけにはいかない。持ち帰り専用メニューを強化するなど、積極的な戦略転換を加速させるとみている。今後、政策が具体化するにつれ、再評価される企業が広がる余地はあるだろう。

エフピコ<7947>

●1月23日終値2756円 配当利回り（予）2.59％

エフピコはスーパーやコンビニで使用される食品トレー・容器で国内シェア約30％を占める最大手企業だ。業界最多となる約1万種類以上の製品ラインナップと、全国展開の自社物流網を誇る。製品開発力もさることながら、必要な時に確実に届ける体制が構築されていることは、競合他社に対する圧倒的な優位性と言えるだろう。

同社が新たな成長マーケットに位置付けているのが、軽減税率の対象でもある病院介護給食・冷凍弁当の市場だ。高齢化の進展で拡大が続いている市場だが、人手不足が最大の課題となっている。特に厨房作業の約40％を占める洗い物作業の効率化が求められており、使い捨て容器の活用が進むことで作業時間の大幅な削減が可能となる。さらに、施設内調理を冷凍弁当に置き換えることも運営効率の向上につながるだろう。

株価は複数の投資指標から過去10年間の割安圏に位置している。当面の懸念（円安や設備投資負担など）は十分に織り込みつつある水準にあろう。2025年3月期は15期連続増収を更新した。株主還元では連結配当性向40％を目処とする「累進配当」を基本方針に掲げ、原則として減配しない姿勢を示している。安定した売上高成長と株主還元の実績も注目に値しよう。

東芝テック<6588>

●1月23日終値2994円 配当利回り（予）0.67％

同社は国内POS（販売時点情報管理）システムでシェア約5割を握るリーディングカンパニーだ。食品消費税が8％から0％へ、さらに制度終了時には再び元に戻るプロセスは、POSシステムの改修や買い替えを促すイベントとなろう。2019年の軽減税率導入時にも爆発的な改修需要に対応した実績も強みだ。特に今回は「食品のみ0％への設定変更および老朽化レジの刷新」と、「2年後の限定措置終了に伴う再度のシステム変更」の二段階で特需が発生することが予想される。

喫緊の課題は低収益性からの脱却だ。カギとなるのがハードウェアメーカーから高収益なデータ・サービス企業への進化である。店舗の売上データや在庫情報をクラウド上で一括管理し、従来の売り切り型から継続的な収益が見込めるリカーリング型（継続的に収入を得られるビジネスモデル）への移行を鮮明にしている。

2025年度は米国関税の影響もあって営業利益率（売上高に対する営業利益の割合）はわずか2.2％に留まる見通しだ。しかし、2030年度には国内リカーリング売上高比率50％を達成し、営業利益率を10％まで高める目標を掲げている。「食品消費税ゼロ化」が実現すれば、日本の小売DX（デジタルトランスフォーメーション：デジタル技術による変革）を主導する企業となる契機となるかもしれない。

わらべや日洋ホールディングス<2918>

●1月23日終値3425円 配当利回り（予）3.50％

おにぎりや弁当の税率が8％から0％へ引き下げられれば、税金が浮いた資金でサイドメニュー（惣菜や和菓子など）を買い足す「買い合わせ」や、高単価品への需要を喚起する「プチ贅沢」需要が刺激されそうだ。コンビニ向け弁当・おにぎり製造で国内最大級の実績を誇る同社は、政策の恩恵をダイレクトに受けることが期待される。

特に国内のおにぎり市場は活況が続いている。世帯支出額は継続的に増加し、消費の二極化が進む中でも、同社のおにぎり売上高は平均8％台の成長率を維持している。とりわけ高級おにぎり市場の拡大は目覚ましく、コメ価格高騰後も専門店の人気は衰えていない。競争が激化する中でも、原材料調達から製造、物流までを一貫して行う同社のグループ体制は、価格変動への耐性と商品開発力の源泉となるだろう。

第2の収益柱に据える米国市場の成長ポテンシャルにも注目だ。2026年夏にはオハイオ工場が稼働し、米国の「7-Eleven, Inc.」向けに供給を開始する。中期経営計画の最終年度である2028年2月期には本格的な収益貢献が見込めそうだ。海外事業の成長がさらに加速すれば、中期経営計画の目標である「営業利益100億円」「ROE10％以上」の達成も視野に入ろう。

オイシックス・ラ・大地<3182>

●1月23日終値1507円 配当利回り（予）1.06％

宅配サービスは「テイクアウト」や「中食」と同様の税制恩恵を受けることから、有機野菜やミールキットの会員制宅配で国内トップクラスのシェアを誇る同社にも注目だ。最大の強みは、20分で主菜・副菜が完成するミールキット「Kit Oisix」を筆頭とする高付加価値商品だ。全国約1,000軒の契約農家から高品質な食材を直接調達し、食の安全と味の両立を実現する生産者ネットワークによって支えられている。

トレンドを捉える開発力でも高い優位性を持つ。若年層で再燃しているアサイーブームに対し、国産ビーツを用いた「おうちで食べる！ビーツボウル」を発売し、青果単体と比較して1.5倍以上の売上を記録した。また、三越伊勢丹と共同開発した「ISETAN DOOR」では、人気ブランドとコラボしたサラダミールキットを展開するなど、緻密なデータ活用でヒットを連発している。

オイシックス会員数は2025年9月時点で36万人、2030年3月期には60万人への拡大を目指している。共働き世帯の時短ニーズと健康意識の高まり、そして「食品消費税ゼロ化」がもたらす実質的な値下げ効果を全て追い風に変えられるビジネス構造を持っていると言えよう。

寿スピリッツ<2222>

●1月23日終値1819円 配当利回り（予）1.92％

「ルタオ」、「東京ミルクチーズ工場」など、日本全国のプレミアムスイーツを手軽に楽しませてくれるのが「お菓子の総合プロデューサー」企業の名にふさわしい寿スピリッツだ。高市政権が掲げる「飲食料品の消費税率2年間ゼロ」方針が実現すれば、プレミアムスイーツに対する「プチ贅沢」需要が一段と喚起される期待は大きい。

日中関係の悪化を受け、株式市場ではインバウンド（訪日外国人客）関連銘柄への警戒ムードが強まっている。売上高の10％強が中国人インバウンド需要と推測される同社も株価の調整局面を余儀なくされている。一方、株価はすでにPER（株価収益率）20倍台前半まで調整が進んだ。すでに一定程度のリスクは織り込んだ水準にあると言えそうだ。

連結経常利益率は24.4％超（2025年3月期実績）という、高い収益性を発揮している。さらに2030年に向けた経営目標「Value Up Vision 2030」では、30％突破という高い目標を掲げている。地域発のブランドを都市部の交通拠点や百貨店へ多面展開しつつ、EC（電子商取引）を拡大させる成長モデルを、「食品消費税ゼロ化」はさらに加速させるチャンスとなるかもしれない。

「食品消費税ゼロ化」実現への不透明感こそ残るが、今後も恒久化を含めた議論が折に触れて展開されそうなテーマだ。予想される消費行動の地殻変動を株式市場も十分には受け止め切れてはいない。投資対象を発掘する余地は、中小型株を中心に十分に残っているだろう。

【日本株に関する記事をもっと読む→株価はまだ「割安」水準…2026年に「過去最高益」を更新する「プロ厳選・ハイポテンシャル5銘柄」を実名紹介】

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

【こちらも読む】株価はまだ「割安」水準…2026年に「過去最高益」を更新する「プロ厳選・ハイポテンシャル5銘柄」を実名紹介