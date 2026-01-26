おなか冷えの対策を探してたら、メリノウールのハラマキに辿り着いた
冷えるとおなかが痛くなりやすい私は今の時期、ハラマキが手放せません。一口にハラマキと言っても、綿やウール、化繊といった使われている素材や薄手、厚手といった違いがあるので、今までさまざまなブランドのハラマキを試してきました。
辿り着いたのは程よい厚みのメリノ混ハラマキ
いくつかのハラマキを使い、私が辿り着いたのは北海道東川町のソックスブランドYAMAtune（ヤマチューン）の「メリノメランジ バイカラーハラマキ」（税込3,300円）
メリノウールが59%に、ポリエステルなどの化学繊維が41%の混紡素材が使われた、程よい厚みのハラマキです。
基本的に装着時は外から見えないものなので、黒やベージュ一色の商品が多いハラマキですが、「メリノメランジ バイカラーハラマキ」は、商品名の通り真ん中で色が切り替わるバイカラー。
こちらのネイビー×イエローブラウン以外に、ストロングオレンジ×ワインレッド、ダスティーグリーン×ライトブルー、ライトグリーン×チャコールグレーの4カラー展開。どのカラーも落ち着いた色味です。
チクチク感なし、窮屈さなし
メリノウールの柔らかい手触りが気持ちよく、チクチク感はまったくありません。
胸の下あたりから腰までしっかりとカバーしてくれる長さがあり、フリーサイズの商品ですが伸縮性が高いので窮屈さもまったくありません。メリノウール特有の自然な暖かさで、おなか周りを優しく包み込んでくれている感覚。今まで使ってきたどのハラマキよりも、ホッとする安心感があるんです。
見せる使い方もアリ
ハラマキとしてだけではなく、ネックウォーマーやヘアバンドとしても使えます。このカラーリングなら首に巻いているとハラマキには見えませんね。暗い色のアウターに頼りがちなこの季節、このハラマキをネックウォーマーとして差し色に使うのもアリ。
肌触り、暖かさ、快適性にデザインまで気に入って、私は現在2枚持ちで使い回してます。そのうち全色揃いそうだ…。
ヤマチューンの「メリノメランジ バイカラーハラマキ」は、おなかの冷えが気になる方にぜひ使ってみてほしいハラマキです。
Source: YAMAtune