こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月26日は、価格を抑えつつ高級感と機能性も追求した、HUAWEIのスマートウォッチ「Band 10 Aluminum Edition」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

HUAWEI Band 10 Aluminum Edition アルミニウムケース スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブラック 5,700円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

価格を抑えつつ高級感と機能性も追求したしたHUAWEIのスマートウォッチが34％オフ

ケースにアルミニウム合金を採用し、軽量なだけではなく、美しさと高級感もアップしたHUAWEIのスマートウォッチ「Band 10 Aluminum Edition」が34％オフの5,700円とお買い得。

重さは約15gと非常に軽く、日常だけでなく睡眠中や運動中などあらゆる常時着用するシーンで軽く快適な着け心地となっています。

わずか5分間の充電で2日間使用でき、約45分間の充電でフル充電が可能。通常使用で約14日間使用できるパワフルバッテリーなので、こまめな充電が不要です。

新たに追加されたモニタリング機能で情緒を見える化

かわいい動物の表情で情緒を「見える化」しました。

長時間不快な場合の情緒リマインドや情緒データの共有、概要など心の健康もサポートしてくれます。

健康管理機能も豊富で、心拍数、血中酸素レベル、睡眠、ストレス、女性生理周期や、新たに睡眠時の心拍変動（HRV）指標も導入。24時間365日いつでも健康管理をサポートしてくれます。

初めてスマートバンドを買う人や、健康管理・運動ログを日常的に取る人におすすめです。

HUAWEI Band 10 Aluminum Edition アルミニウムケース スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブラック 5,700円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞HUAWEIのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年1月26日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp